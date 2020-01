Quién es el surfer que derrotó a Aníbal Fernández

Gregorio Estanga no es normal para la política de Pinamar. No sólo porque es peronista en una tierra emblemática por los lujos de un pasado lejano, o porque fue un conocido surfer que incluso estuvo entre los que fundaron la primera asociación de ese deporte en la localidad (dejó la tabla hace una década, tras sobrevivir a una ola traicionera), sino porque además ostenta un logro insólito por estos pagos: haberle ganado la interna del Frente de Todos a la fórmula en la que estaba el otrora poderoso Aníbal Fernández.

La participación en la contienda electoral del ex jefe de Gabinete K, como candidato a concejal, fue un boom en la ciudad costera, pero fue tan sorpresivo como efímero: cuando su lista perdió por 200 votos frente a la de Estanga, Fernández salió del mapa y no acompañó a la lista ganadora. “Y... El que gana conduce y el que pierde acompaña, pero también él tenía el derecho de decidir”, dice el hombre que derrotó a Férnandez.

Sin embargo, Estanga, que en las generales perdió con el intendente reelecto Martín Yeza, se cuida de no cruzar a Aníbal, asegura que no hubo polémicas entre ellos y dice que podría compartir una lista en el futuro, a pesar de que cuando ganó, el quilmeño no lo felicitó personalmente.

Noticias: ¿No era injusto que alguien que ni vive en Pinamar compitiese aquí?

Gregorio Estanga: (Duda). Sí, pero igual estaba en todo su derecho, cumplía con la ley. Aníbal siempre estuvo adentro del movimiento, siempre lo vimos con un capital político e intelectual enorme. Obviamente su nombre era el más presente en las elecciones.

Noticias: ¿Lo intimidaba la competencia?

Estanga: No sé si la palabra es intimidar, pero sí… el tema del respeto siempre está. Siempre es una sorpresa que una persona con un peso político tan grande participe en un distrito chico, y si uno lo ve de otro lado, habla de su buena voluntad, de su humildad.

Noticias: Muchos le achacan la derrota en Buenos Aires en 2015, que desencadenó que el kirchnerismo perdiera las elecciones generales. ¿Aníbal es “piantavotos”?

Estanga: A mí eso no me tenía que preocupar. Nosotros estábamos convencidos de que había que hacer un buen trabajo. Pinamar tiene algún grado de distancia o prejuicio con el peronismo, y hay un trabajo que nos toca seguir haciendo para que el ciudadano conozca bien nuestra idea.

Noticias: ¿Cómo se tomó Aníbal la derrota?

Estanga: Como cualquiera, con la responsabilidad de saber que se puede ganar o perder y después con lo que sentimos cada uno como humanos, cuando uno pierde se siente mal.

Noticias: ¿Puede ganar el peronismo en Pinamar?

Estanga: Sí, puede y va a ganar.

Noticias: ¿Con Estanga o Aníbal?

Estanga: El movimiento gana cuando la unidad se genera. Si los momentos se dan, y la propuesta está de tener a Aníbal u otro compañero en la fórmula, seremos serios y responsables. Si sirve para ganar que esté el compañero en la lista, bienvenido sea.