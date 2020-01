La Cafiero feminista que hace política en la Patagonia

“Siempre se ve a Antonio como un gran referente, pero mi abuela fue una parte fundamental de esa historia”. La que habla es Ana Servidio, socióloga de 37 años experta en planificación territorial y de políticas públicas, madre de dos hijos de 11 y 9 años, feminista, nieta Antonio Cafiero y Ana Goitía, prima del jefe de Gabinete y flamante concejal de la ciudad de Neuquén.

El 10 de diciembre, juró en el Concejo Deliberante con un pañuelo verde por la legalización del aborto atado a la muñeca, después de transitar su primera campaña electoral. Aunque creció en una familia política, empezó en militar orgánicamente en 2015 en la agrupación Descamisados, afectada por la derrota del kirchnerismo en las urnas. Y en 2019, tomó la decisión de renunciar a su cargo de directora provincial en la Secretaría de Planificación y Acción para el Desarrollo (Copade), en el Gobierno de Neuquén, para dejar de ser una técnica y convertirse en una dirigente política.

“En una familia en la que los varones tienen una representación más importante, en términos personales también es un desafío”, explica Servidio a NOTICIAS sobre el doble reto que le significa su flamante puesto de concejal, al que llevará la agenda del feminismo popular.

NOTICIAS: ¿Qué rol tuvieron las mujeres en la familia Cafiero?

Ana Servidio: En mi familia a las mujeres les tocó acompañar pero desde lugares de mucha iniciativa. Mi abuela, a la que llamábamos “Nini”, tuvo un rol fundamental al lado de mi abuelo en su momento, como la esposa del gobernador de la provincia de Buenos Aires, promoviendo el Consejo de las Mujeres, las comisarías, haciendo trabajo social, muchas veces en silencio, sin protagonismo, pero tuvo un rol fundamental con una mirada de la justicia social muy importante. Mi abuela fue como una figura, pero mi mamá (María Inés Cafiero) para mí es mi principal referente. Es docente, se jubiló hace unos años, pero sigue trabajando vinculada a la economía social, con chicos vulnerables. Tengo mis referentes mujeres en la familia que son una guía de valentía, trabajo y compromiso. Ana Luisa (su tía) también es una referente importante, somos colegas y fue una gran militante que me acompañó siempre en mi vida y en la política.

NOTICIAS: ¿Sentís que reivindicás a esas mujeres?

Servidio: Hay un costado muy íntimo y familiar de reivindicaciones en el marco de la lucha por la justicia social y el peronismo. El lugar de la mujer visibilizado, digamos. Me asusta un poco, no me pondría jamás en ese lugar de reivindicación, pero sí del reconocimiento. En mi caso es un camino que está arrancando y donde toda la historia viene conmigo y es parte de mí. Muchas veces tiene que ver con eso: con reivindicar, con hacer honor, con pensar realmente que la patria es el otro. Yo eso lo mamé desde que nací.

ADN. De los 39 nietos que tuvieron Antonio Cafiero y Ana Goitía, Ana Servidio y sus tres hermanos fueron los únicos que vivieron siempre lejos. Sus padres, el médico rural Juan José Servidio, y la docente María Inés Cafiero, se instalaron a principios de los ’80 en un pueblo de la cordillera del viento, en el norte neuquino, donde Servidio hizo su residencia profesional. Y después se mudaron a la capital.

La relación con su abuelo creció durante los 2000, los años en los que Ana viajó a Buenos Aires a estudiar Sociología en la UBA y trabajó como secretaria de Cafiero en sus cargos de senador y titular de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (Coppal). Hasta que decidió volver a su tierra y el ex ministro de Perón se enojó.

NOTICIAS: ¿Cómo era trabajar con Antonio?

Servidio: Era muy particular, fueron años muy intensos en los que teníamos una cotidianeidad que yo no tenía por haber vivido en Neuquén. Nunca me voy a olvidar cuando armé el primer encuentro de él como presidente de la Copppal y ese momento, Néstor era presidente. Entonces llegaron todos los representantes de los partidos de América Latina y el Caribe y tuvimos una reunión con Néstor en Casa Rosada, al que lo acompañamos con Francisco (Cafiero, actual secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa). Era un día emocionante por conocer a Néstor y entrar por primera y única vez a Casa Rosada, y cuando vamos saliendo, bajando unas escalares con Antonio al medio, Francisco de un lado y yo del otro, nos agarra a los dos de los hombros y nos dice: “Ustedes van a entrar muchas veces más a este lugar. Yo tengo mucha fe en ustedes”. Yo tendría 22, 23 años y lo miré pensando “qué estás diciendo”. Ahora cuando empecé con la candidatura, en una ciudad del interior, donde la influencia es muy chiquita, muchas veces me volvió ese recuerdo.

NOTICIAS: Pero decidiste volver a tu ciudad…

Servidio: Se enojó mucho “Tony” porque yo me volvía y no me quedaba trabajando con él, tuvimos una charla en la que estaba muy enojado y no entendía por qué quería volverme a Neuquén.

NOTICIAS: ¿Cómo es el contacto con tu primo Santiago, hoy jefe de Gabinete?

Servidio: La gesta de mi candidatura fue previa a que Alberto fuera candidato y ni hablar de que Santi estuviera en el lugar que estaba. Pero él y Francisco fueron mis personas de consulta, hablé con los dos y desde lugares distintos me dijeron cómo veían el panorama político y el desafío que estaba asumiendo. Me alentaron muchísimo y me dieron sus consejos, pero estuvimos en una vorágine y tuvimos elecciones en momentos distintos. Hay un contacto permanente. Santi hoy tiene un rol muy importante y fundamental, para mí es un orgullo y un honor que esté en ese lugar, tiene grandes desafíos como los tiene el Gobierno nacional. Hay un proceso de transformación en marcha y eso es muy alentador para los que estamos en el interior. Nosotros somos la ciudad capital de Vaca Muerta, tenemos muchos desafíos por delante, y una mirada federal del Gobierno nacional para nosotros es fundamental.

NOTICIAS: ¿Quiénes son tus referentes políticos?

Servidio: Desde luego que mi referente político de la historia es Antonio por todo lo que implica en mi vida. Y dentro del peronismo más actual el principal es Néstor. Yo soy de esos jóvenes que nos enamoramos de la política con él. Cristina es una gran referente también y Alberto me deslumbra hoy en su capacidad política, de construcción de unidad y en su discurso, con el que hoy está haciendo honor a su discurso de campaña en la gestión.