Martín Yeza: “Macri no vino nunca a Pinamar”

Martín Yeza lo intenta. Prueba con un tiro largo, pero el viento y el campo le juegan en contra. En el segundo lanzamiento no le va mejor y ya la situación empieza a parecer irreversible. En el tercer y último pelotazo se define que el futgolf, un deporte que simula ser golf pero con una pelota de fútbol, no es la mejor habilidad del reelecto intendente de Pinamar. El político no tuvo suerte con la redonda, con la que posó para el lente de NOTICIAS. Pero no es la única área en la que a Yeza le faltó fortuna: a pesar de que ya en la primera entrevista que le dio a este medio, en 2016, invitaba a los ahora ex funcionarios a dejar Punta del Este para vacacionar en la ciudad costera argentina, Macri terminó su mandato sin pisar Pinamar.

Martín Yeza: Me hubiera gustado que viniera Mauricio, pero bueno, no vino nunca, él toda la vida veraneó en otra ciudad. Hubiera sido bueno, porque nos ayudó mucho a que Pinamar esté mejor y porque la última imagen de un presidente en Pinamar es la de Menem arriba de una Ferrari. Esa imagen, junto al asesinato de José Luis Cabezas, es una de las cicatrices de esta ciudad. Desde los 90 muchos se quedaron con la idea de que este era un lugar menemista, y la verdad es que los pinamarenses no tenemos nada que ver con esos valores.

Noticias: ¿Lo invitó a Alberto Fernández?

Yeza: Sí, en estos días hablé con Juan Pablo Biondi, su vocero, y le extendí la invitación para que venga al aniversario de Cabezas. Ojalá se dé.

Castillos de arena. Yeza logró la reelección, con 60 por ciento de los votos, algo que no consiguió su “referente” Vidal –que lo visitó en Pinamar, y habla con él semanalmente–, ni varios de su fuerza. Hoy afronta su primera temporada con una gestión nacional y provincial de otro color político. Pero Yeza, que salió del peronismo –comenzó trabajando junto al actual canciller, Felipe Solá– no le teme al momento. “Hay dos grupos dentro de Juntos por el Cambio: los que están para ser oposición dura a cada medida y los que creen que hay que cerrar la grieta”, cuenta, y se ubica en este último lugar.

Noticias: Pero el macrismo jugó a alimentar esa división.

Yeza: Todos aprendimos que la idea de la división no es sostenible en el tiempo. Pensar que de un lado hay buenos y del otro malos nos hace mal a todos.

Noticias: ¿Y Marcos Peña? Era uno de los ideólogos de la grieta.

Yeza: Tengo muy buena relación, hablé en estos días y quedamos en un asado. Es una persona abierta a las ideas, y debe estar haciendo su propio proceso, su propia reflexión. También hay mitos sobre cuál era su rol, y una parte del partido lo usa como chivo expiatorio.

Noticias: ¿A Vidal la ve candidata en las legislativas de 2021?

Yeza: Decisión de ella, pero a muchos intendentes nos gustaría que lo sea.

Noticias: ¿Y Macri?

Yeza: Está descansando, en estos meses imagino que nos convocará. Lo imagino en un lugar de aportar, no hay que tirar a la basura la sabiduría de un ex presidente.

Noticias: Pero no en el lugar del líder.

Yeza: Hay distintas maneras de liderar. En una universidad hay profesores que dan clases todos los días y después tenés los profesores eméritos.

Noticias: Profesor emérito suena a jubilado.

Yeza: No, es un lugar de prestigio que muchos países lo tienen. Los norteamericanos tienen una regla de oro: los ex presidentes no vuelven a ser presidentes, y eso los hace una democracia más sana.