Diego Valenzuela: "Este año de Milei fue mejor de lo esperado"

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, ofrece una mirada optimista pero analítica sobre el primer año de gestión de Javier Milei como presidente. Desde su perspectiva, los avances económicos son palpables, aunque la administración enfrenta desafíos significativos para consolidar el cambio en la política y en la percepción social.

Economía: el ajuste como motor de credibilidad

Valenzuela destaca como un logro clave el equilibrio fiscal alcanzado por Milei, producto de medidas drásticas pero necesarias: “Este año de Milei fue mejor de lo esperado. Me gustó el cambio económico y, además, los huevos y la decisión política de no aflojar. No aflojó y logró equilibrio fiscal a las trompadas, con motosierra y con muchas cuestiones que se dejaron de hacer, pero eso le dio credibilidad al programa económico. Por eso ha bajado tanto la inflación y bajó el riesgo país. Creo que termina el año mucho mejor de cómo lo empezó”.

Sin embargo, este camino no ha estado exento de costos sociales. Según Valenzuela, la sociedad ha mostrado resiliencia frente al impacto de medidas como el aumento de tarifas: “Lo que le pasa a la sociedad es que es muy resiliente, entonces va acomodando sus posibilidades al presupuesto. Aumentaron las tarifas de los servicios públicos, eso pesa más, y hay otras cosas que se resignan. Creo que lo que más se resignó es la salida, comer afuera”.

El intendente refuerza su alineamiento con la filosofía económica de Milei, advirtiendo sobre los riesgos del gasto público desmedido: “Si te vas de mambo con el gasto público para sueldos, las rutas, todas las cuestiones que transforman quedan desatendidas. Ahí es muy importante limitar el gasto. Eso es lo que está planteando hoy Javier Milei”.

Política: liderazgos y alianzas para consolidar el cambio

Valenzuela ve en Milei al líder del cambio político en esta nueva etapa, un rol que anteriormente ocupó Mauricio Macri. Según el intendente, apoyar esta transformación es esencial para evitar los errores del pasado: “Mauricio hizo un gran laburo, era el presidente del cambio en 2015. Se avanzó y hay cosas que no se lograron y por eso se perdió. El presidente del cambio de esta época es Milei, apoyémoslo para que esto salga bien”.

El intendente también subraya la importancia de las alianzas estratégicas, como la que Milei ha construido con Patricia Bullrich: “El cambio lo lidera Milei, pero tiene en Patricia Bullrich a una socia estratégica muy importante. Ese es el cambio que va a ganar en el país, que le va a dar más aire y más fuerza a nivel legislativo, y espero que eso también incluya un triunfo en la provincia”.

No obstante, advierte que las luchas internas en la política pueden ser un obstáculo para avanzar en reformas fundamentales: “Lo que atenta contra un acuerdo con el oficialismo son cuestiones de ego y de la política, a veces mal entendida. En este momento del país, estamos ante la posibilidad de sacar el país adelante con una reforma económica que le dé sustentabilidad y crecimiento en el mediano plazo, y no podemos poner a los partidos políticos por delante del país”.

Seguridad: la deuda pendiente de la provincia

La inseguridad sigue siendo una de las mayores preocupaciones sociales, según Valenzuela, y aunque reconoce avances en la gestión nacional, señala falencias a nivel provincial: “Si ves el gobierno nacional, ves la importancia que se le da al orden en la calle, a la seguridad y a las fuerzas federales. Eso no lo veo en el gobernador y me gustaría verlo”.

El intendente también critica la falta de liderazgo del gobierno bonaerense para abordar este problema estructural: “Si ves las preocupaciones de la gente, bajó mucho la prioridad en inflación. Siguen los temas económicos, pero la inseguridad siempre estuvo. Ahí me parece que el gobernador no lo ve, no lo entiende o no quiere hacerse cargo del problema porque sabe que si no el problema le llega a él”.

Desafíos futuros: consolidar el cambio

De cara al futuro, Valenzuela reconoce avances en la recuperación económica, pero señala que el desafío será trasladar esos logros macroeconómicos a la vida cotidiana de los ciudadanos: “Creo que estamos llegando a un fin de año que termina mucho mejor que como empezó y que se va a consolidar el año que viene. El desafío va a ser que esto se difunda más y que, además, la macro impregne más a la micro”.

En suma, Diego Valenzuela celebra el primer año de Javier Milei como un período de avances significativos, pero advierte que consolidar el cambio requerirá superar tensiones políticas y asegurar que los logros económicos se traduzcan en mejoras tangibles para la sociedad. La coordinación entre niveles de gobierno y la capacidad de Milei para mantener su liderazgo serán clave en este proceso.

