El Frente de Todos se metió en la interna Facundo Manes vs. Mauricio Macri

El diputado nacional por el Frente de Todos Leandro Santoro tuiteó sobre la interna de Juntos por el Cambio tras los dichos del diputado de la UCR Facundo Manes. “Manes acusó a Macri de 'populismo institucional' y lo están linchando mediáticamente. Carrió vinculó al Pro de la Pcia de Bs As con el narcotráfico, y Morales al de Caba con la corrupción en la obra pública, y no pasó nada. Se ve que lo que está prohibido es hablar mal de Macri nomás”, escribió Santoro en su cuenta de Twitter.

Para el diputado, Manes recibió muchas más represalias por haber criticado al principal referente del PRO que otros miembros de la Juntos por el Cambio cuando hicieron críticas hacia adentro.

El neurólogo, a quien cada vez más se lo ve como un “infiltrado” dentro de la coalición, lanzó duras críticas al ex presidente Mauricio Macri el programa de Luís Majul en LN+. Dijo que Macri había cometido “populismo institucional” durante su gobierno, y que "hubo operadores que manejaban la Justicia, datos y evidencia que deja en claro que espió a gente de su propio Gobierno". Incluso comparó a Macri con Cristina Kirchner, diciendo que ambas figuras “no nos permiten pensar un país”.

"No estoy de acuerdo con lo que dijo", salió a contestarle el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, a Manes. Además la Justicia ya dijo que Mauricio no estuvo involucrado en espionaje: "yo se fehacientemente que no estuvo involucrado pero además lo dijo la Justicia", agregó.

Así mismo, el diputado Cristian Ritondo y el gobernador de la provincia de Jujuy, el radical Gerardo Morales, también cuestionaron a Manes por sus dichos, y Morales incluso llegó a decir que la acusación del neurólogo es tan grave que debería llevarla a la Justicia.

Además, la Mesa de la Conducción Nacional de la Union Cívica Radical emitió un comunicado donde aseguró que cualquier expresión que se aparte del rumbo "lesiona la esperanza que venimos construyendo".

Más categórico aún fue el diputado por el PRO Fernando Iglesias. "Lo de Manes es inaceptable. El único objetivo posible de una declaración como esta es romper la oposición", dijo Iglesias, y también tuiteó un mensaje dirigido a Manes. “El que trajo al neurocoso que se lo lleve”.

