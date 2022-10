"El Infiltrado": el apodo que le asignaron a Facundo Manes

Facundo Manes fue una de las sensaciones en las últimas elecciones legislativas, en las que termino perdiendo por estrecho margen con Diego Santilli. Y terminó aportando un "aire fresco" para la renovación del espacio, lo que permitió luego la victoria de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, el escenario que es siempre la madre de todas las batallas electorales.

Pero todavía muchos recuerdan dentro de la coalición opositora que en el inicio de su campaña, el exponente de la neurociencia también apostó a la "campaña sucia", cuando cargó contra su rival denunciando que Santilli contaba con los recursos de la Ciudad de Buenos Aires para su publicidad, algo que fue rápidamente refutado por Horacio Rodríguez Larreta.

"Se adjudicó a Manes una intencionalidad que el no tenía cuando dijo no hay que usar los recursos del Estado para la campaña electoral", explicó luego su socia política, Margarita Stolbizer, puntualizando que "algunos se sintieron tocados sin que Manes haya dicho esto como una imputación". Entonces hubo reunión de algunas figuras con Manes y se firmó una tregua.

Manes y Santilli incluso se mostraron juntos. Pero el neurólogo, en sus aspiraciones de competir en la interna de los presidenciables de JXC, cargó ahora contra el ex presidente Mauricio Macri, lo que generó reacciones y una nueva desconfianza para con el actual diputado, a quien apodaron "El Infiltrado".

En diálogo con Luis Majul el domingo en LN+, Manes consideró que “no hay modernización en Argentina sin modernización de las instituciones”. Y planteó que el país “tiene populismo institucional”. Allí aplicó una crítica al populismo kirchnerista de los planes, pero también al espionaje ilegal del ex presidente y el apuntado lawfare.

“Las instituciones son la clave para el desarrollo económico del país... lamentablemente hay una deuda pendiente hace décadas y el gobierno de Macri no pudo cambiar la historia”, atacó Manes que luego se lamentó los ataques: “esta tensión permanente de la política sin ideas, atacando a las personas no va”, agregó en diálogo con "Todo Noticias", un día después de calificar a Macri como "el pasado".

“No me imaginé que iba a hacer tanto lío”, se quejó el diputado radical, que agradeció que nadie del partido se haya sumado a los embates del Pro en su contra: “Públicamente es generar más tensión, me parece muy prudente que no se escale esto”, planteó, lastimado por el ataque de “un sistema que ves coordinado, masivo”, en relación a los trolls de las redes sociales.

Ese ataque de fanáticos y tropa tuitera de JXC, fue el que le aplicó el mote de "El Infiltrado", y destacó con fotografías, sus vínculos con el kirchnerismo. La más conocida, de 2013, cuando su nombre se hizo famoso por ser el especialista que atendió a Cristina Kirchner cuando fue ingresada al Instituto de Neurología Cognitiva (INECO).

Pero no es la única figura del kirchnerismo con quien Facundo Manes tuvo vínculos o compartió charlas. El neurólogo se mostró en su momento con la titular del INADI, Victoria Donda, una de las funcionarias más atacadas por los halcones de JXC, quienes destacan por un lado su permanencia en el Gobierno a pesar de los muchos escándalos de su gestión, y por el otro su funcionalidad como espada dialéctica.

Manes tiene también un buen vínculo con Juan Caar, el emprendedor social creador de Red Solidaria, a quien desde el Pro resienten por haber sido amplificador de la prédica del crecimiento de la pobreza y el hambre durante la campaña de 2019, con una acción monumental en el estadio de River Plate, y luego haber bajado el perfil y silenciado las críticas frente a la actual gestión.

También se le apunta el buen diálogo y las reuniones con el ministro de Interior, Wado de Pedro, y el ser el único que 116 legisladores de JXC en negarse a firmar el pedido de juicio político a Alberto Fernández, luego de que el Presidente comparara al fiscal al frente de la Causa Vialidad, Diego Luciani con el fallecido fiscal Alberto Nisman.

“El gobierno de Macri llegó con obligación de sanear las cloacas de los servicios de inteligencia, ciertos aspectos de la influencia del poder político en la justicia, lamentablemente es una deuda que tenemos que reconocer”, dijo Manes e insistió: "No estoy tensionando a Juntos por el Cambio, al contrario. Es tan grave lo del kirchnerismo, patético, infinitamente peor... El modelo kirchnerista es terrible. Frente a e eso, esto queda como algo mínimo", remarcó. Pero en el Pro no lo ven así.

por R.N.