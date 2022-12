El juez Ramos Padilla equiparó al tribunal que condenó a Cristina Kirchner con la Junta Militar

El juez Juan Ramos Padilla publicó en su cuenta de Twitter una imagen donde se comparaba al Tribunal Oral Federal 2 con la Junta Militar que rigió el país durante la última dictadura. “Así fue y no queremos volver a esa” tuiteó Ramos Padilla junto a una imagen que homologaba a Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, los jueces que condenaron a la vicepresidenta Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos - con Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Agosti.

Ramos Padilla es un acérrimo y declarado kirchnerista quien nunca perdió oportunidad de manifestar su apoyo a Cristina Kirchner, incluso durante el juicio por la Causa Vialidad. De hecho, no dudo en participar de las movilizaciones realizadas durante el día en que se conoció la condena.

“Si luego de conocerse el veredicto no hacemos una pueblada en Comodoro Py, no solo no habremos defendido a la mejor, sino que habremos dejado pasar un momento histórico", había declarado Padilla varios días antes de que se conociera el veredicto. “Pueblada no es violencia, es el pueblo expresándose en las calles pacíficamente para lograr restablecer el Estado de derecho y respeto a la Constitución Nacional", agregó.

A través de su cuenta de Twitter, y con motivo de los últimos acontecimientos, Padilla no escatimó en declaraciones picantes contra la Corte y sus jueces, calificándolos de “poder judicial mafioso”, a quien era necesario “sacar”. Por todos estos dichos, Ramos Padilla fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por la Fundación Apolo por , según los denunciantes, “denigrar al Poder Judicial”.

No fue esta la primera vez que Padilla participó de una movilización en contra de los jueces. El 1 de febrero participó, junto al dirigente social Luís D´Elía, de una marcha para exigir la renuncia de los jueces Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Luis Lorenzetti.

En mayo, los legisladores de Juntos por el Cambio Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago y Maximiliano Ferraro denunciaron por el presunto delito de "sedición" Ramos Padilla por impulsar marchas donde reclamaba la renuncia de los dichos jueces.

Juan Ramos Padilla tiene una basta historia relacionada con los Derechos Humanos tanto como abogado particular contra represores hasta como juez camarista. Es padre del también juez Alejo Ramos Padilla.