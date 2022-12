Los mensajes golpistas de César Milani tras el fallo contra Cristina Kirchner

El Jefe del Ejército César Milani declaró mediante su cuenta de Twitter que luego de la condena a Cristina Kirchner por la Causa Vialidad “ya no existe salida pacífica a tamañas injusticias y semejante connivencia del partido judicial con el poder económico y mediático. Sea en el corto o en el mediano plazo, esta situación terminará de la peor manera”.

En la misma línea, el ex militar escribió en otros tuits, cargando contra la oposición, más precisamente contra figuras como la ex diputada por el PRO Laura Alonso y el diputado por Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias: “Personajes como @FerIglesias,@lauritalonso y demás secuaces me acusan ahora de incitar a la violencia por decir que el pueblo se va a cansar de tanto atropello. Pero la violencia la ejercen ellos mismos y hacen proyección. La violencia que ejercen hace años es lo que puede provocar violencia de la otra parte si continúan en ese camino. Paren la mano, paren de una vez con el Estado mafioso y paralelo que constituyeron. Me quieren comparar con Videla pero Videla es el ídolo de ustedes. Payasos", señaló el ex militar.

Y el diputado por el PRO Cristian Ritondo cruzó a Milani por sus dichos. “No hay mucha vuelta con esto: Milani está sugiriendo un golpe. Lisa y llanamente. La más violenta de las expresiones viene desde el kirchnerismo, como de costumbre. Tomaremos todas las medidas que haya que tomar tanto en el Congreso como en la Justicia”, sentenció el diputado.

Sobre la respuesta de Ritondo, Milani volvió a comentar: “Ritondo me acusa de sugerir un “Golpe de Estado”. ¿Un golpe a quién? ¿Al gobierno del Frente de Todos? Piénselo con más lucidez por la mañana, Ritondo. Son burros hasta para denunciar”. En declaraciones radiales, Milani aseguró que no descarta ser candidato en las elecciones del año próximo, ya que cuenta con “una profunda vocación política”.

Milani fue jefe del Estado Mayor del Ejército entre julio de 2013 y junio de 2015, año en que Milani pidió su pase a retiro, varios meses antes de que finalizara la gestión presidencial de Cristina Kirchner y asumiera el ex presidente Mauricio Macri.

La designación de Milani como jefe del Ejército no estuvo exenta de polémicas. Fue acusado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar, puntualmente por la desaparición del conscripto Agapito Ledo y por secuestrar y torturar a Pedro y Ramón Olivera. La Justicia lo absolvió de ambos casos, pero la causa de Olivera lo mantuvo detenido durante dos años y medio, hasta agosto de 2019. También tuvo sobre sí una causa por enriquecimiento ilícito, pero fue absuelto en septiembre.