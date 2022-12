Los Mahiques, la familia judicial a la que odia Cristina Kirchner

Cuando los historiadores estudien este periodo de la historia se encontrarán con diferentes capítulos a lo largo de los años en los que Cristina Kirchner se cruza con algún personaje del poder judicial. Uno de ellos es Juan Bautista Mahiques, el fiscal que fue mencionado por la vicepresidenta al que acusó en 2020 de presionar, durante el periodo de Mauricio Macri, a una jueza federal. “Acabo de escuchar en AM750 a la jueza Ana María Figueroa de la Cámara Federal de Casación Penal, contando cómo fue presionada por Juan Bautista Mahíques, exconsejero de la Magistratura por el Ejecutivo en el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la causa memorándum de Irán”, escribió entonces CFK en las redes.

La situación quedó confusa porque la jueza dijo que la persona que lo había visitado, estaba por debajo del ministro Germán Garavano, de inmediato el periodista Mariano Martín le preguntó si se trataba de Santiago Otamendi, entonces secretario de Justicia. Ella dijo que no. Luego le preguntaron por Esteban Conte Grand, el jefe de Gabinete de Garavano. También dijo que no. Cuando le preguntaron por Mahiques, trastabilló y prefirió evitar dar una respuesta más contundente como las anteriores. Eso hizo que todos los dardos de Cristina Kirchner apuntaran al actual jefe de los fiscales de la ciudad. La polémica fue tal que la jueza Figueroa tuvo que salir a dar certeza sobre sus insinuaciones. Al final, en una entrevista con Infobae dijo: "Yo no dije que fue Juan Bautista Mahiques", trasladando la responsabilidad al periodista. Todo quedó en una zona ambigua.

Familia Mahiques

¿Quién es Mahiques? Juan Bautista es hijo del juez de Casación Carlos Alberto Mahiques y hermano del fiscal de instrucción Nº 35 de la Ciudad de Buenos Aires Ignacio Mahiques. Los tres en diferentes momentos estuvieron en la mira del kirchnerismo por sus movimientos judiciales. Carlos Alberto era juez de casación de la ciudad de Buenos Aires, pero cuando llegó el macrismo al poder, acompañó a María Eugenia Vidal. Fue su primer ministro de Justicia. Para eso pidió licencia como juez, pero ese tipo de licencias solo son admitidas por seis meses. Diez días antes de que se venza la licencia renunció porque de otra manera perdería ese cargo vitalicio. A vistas de que el Gobierno de Vidal duró solo cuatro años, se podría celebrar la visión de Mahiques padre. Pero el juez decidió hacer una jugada más y comenzó a movilizar su desembarco en el fuero federal donde está hoy. Por este cargo, Mahiques suele recibir, en voz baja, críticas de sus colegas. Sucede que el magistrado no concursó para la casación federal, sino que llegó allí por votación en el concejo de la magistratura. Es decir que la política lo puso allí. Este tipo de movimientos, en el mundo académico suelen ser reprochados, pero en Comodoro Py, la astucia se celebra.

Ignacio Mahiques, el hermano de Juan Bautista es tal vez el más odiado por Cristina Kirchner. ¿Por qué? El 12 de mayo del 2016, apenas cinco meses de llegado el macrismo al poder, fue designado fiscal ad hoc para colaborar con el fiscal Gerardo Pollicita en causas contra Cristina Kirchner y su familia. Un ejemplo: el único juicio que llegó a tener a CFK en el banquillo de los acusados fue por obra y gracia de Mahiques en conjunto con el juez Julián Ercolini y el fiscal Pollicita. Fue en la causa por corrupción en la obra vial de Santa Cruz. Otro ejemplo, y tal vez uno de los más sensibles en términos personales, es la causa Hotesur. En ese expediente la acusación no se redujo solo a Cristina sino también a Florencia y Máximo Kirchner. En una de sus pocas referencias a ese expediente, la hija de CFK ha dicho que su enfermedad fue provocada por la persecución judicial. Ignacio Mahiques también estaba en ese equipo.

Durante el macrismo, Juan Bautista fue representante del poder ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y subsecretario de Asuntos Penitenciarios. Es decir que estaba en los temas que tenían que ver con el nombramiento y sanción de los jueces, pero también tenía a su cargo las cárceles federales. Bajo su órbita estaba el director del Servicio Penitenciario, Emiliano Blanco, el mismo que hoy sigue en el cargo y que es objeto de una interna en el Ministerio de Justicia entre Marcela Losardo, la ministra y Juan Martín Mena, el secretario. Blanco tiene un punto más en contra, los empleados del servicio penitenciario ya no lo toleran. Está en ese cargo desde 2014. Es decir que se transitó el kirchnerismo, el macrismo y ahora el albertismo sin demasiados contratiempos. Habrá que ver si esa cintura política supera la emergencia del Coronavirus.

Internas.

Las alusiones de CFK a Mahiques también encendieron entonces alarmas dentro del propio Gobierno. Uno de ellos fue Eduardo “Wado” de Pedro, quien es amigo de Mahiques, desde que ambos eran adolescentes en la Ciudad de Mercedes. En un diálogo que hubo entre ambos, “Wado” intentó calmar las aguas.

Otro que prestó atención a las palabras de Cristina fue Alberto Fernández. La vicepresidenta en su tuit hizo alusión al jefe de Gobierno de la Ciudad, con quien el Presidente mantiene una buena relación. “¿Qué pensamientos atravesarán la cabeza de Horacio Rodríguez Larreta enterandose que Juan Bautista Mahíques, a quien propuso y designó como Fiscal General del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, aprieta a jueces y juezas para obtener fallos a la carta?”,se preguntó en tono de chicana.

Todos los temas que tienen que ver con la Justicia, Cristina Kirchner los toma de manera personal. Mientras Alberto Fernández gobierna sin cumplir las reformas judiciales que había prometido, CFK da sus propias batallas. ¿Será un mensaje interno? La última novedad fue que los legisladores que responden a Cristina denunciaron a la “mesa judicial” de Macri, en la que incluyen a Mahiques. Esta historia promete más capítulos.