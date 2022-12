Patricia Bullrich: “Si me presento para Presidenta es para no fracasar”

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, pasó por “Rebaño de pelotudos”, el nuevo programa de Viviana Canosa en Twitch, quien le consultó sobre las represalias de las fuerzas kirchneristas en caso de que ganara la presidencia en las elecciones de 2023. “Creo que va a haber 47 millones de argentinos que nos van a salir a defender. Y les vamos a meter una consulta popular y millones de votos en contra a aquellos que quieren trabar la gobernabilidad, en las leyes que sea. Y no nos vamos a amedrentar, porque si la Argentina se amedrenta frente a los intereses que quieren que todo quede igual vamos a volver a tener un fracaso. Y si yo me presento es para no fracasar”, sentenció Bullrich, quien afirmó que “va a cambiar el país” en caso de ganar la elección.

La jefa del ala más dura del PRO - “los halcones” - también se refirió al fallo por la Causa Vialidad, el cual la tiene como principal implicada a la vicepresidenta Cristina Kirchner y que se presume que no le será favorable. “Esto puede ser como fue el Nunca Más para la justicia”, definió la ex ministra de Seguridad. Así mismo, destacó que el fallo constituye un hecho histórico, ya que “se está juzgando a una persona que tiene poder en tiempo presente”, a diferencia de lo ocurrido con los ex presidentes Carlos Menem y Fernando De La Rúa.

“Siempre se planteó que la justicia argentina actuaba ‘post mortem’. Hoy está actuando con una persona que fue presidente de la Nación y que hoy es vicepresidenta”. También elogió al fiscal Diego Luciani por haber hecho un alegato “histórico”.

También culpó al gobierno y al kirchnerismo de haber desarrollado una “estrategia estalinista” para desacreditar a la oposición. “Stalin mataba a todo aquel que pensaba distinto. Bueno, desde que Cristina Fernandez de Kirchner decidió armar la teoría del lawfare, que le viene fracasando sistemáticamente, desató un montón de operaciones para nivelar y decir ‘todos los opositores son la misma porquería que yo, y todos de alguna manera metieron los dedos en el enchufe”, disparó Bullrich.

También se expidió sobre la cadena nacional realizada por el presidente Alberto Fernández poco después de que se filtraran una serie de presuntas conversaciones entre jueces, empresarios y funcionarios de Juntos por el Cambio que conversaban para ocultar una reunión tenida entre ellos en Lago Escondido, Río Negro. "La cadena nacional fue una órden. Le dijeron ‘haga cadena nacional’ y ‘el testaferro’ fue y dio una cadena nacional", disparó Bullrich, y afirmó que “no sabe si existió o no existió” dicho viaje.

Recientemente, Patricia Bullrich había tuiteado: “Presidente, está claro que usted es testaferro de la presidenta en funciones. Las intentaron todas: lawfare, operaciones de inteligencia y mentiras. Pero el que robó el dinero del pueblo LAS PAGA. AHORA, LA PLATA DEL PUEBLO DEBE VOLVER AL PUEBLO”.

por R.N.