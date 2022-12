Frente de Todos: la pelea entre "duros" y "tibios" por el apoyo a CFK

Mientras gremios alineados al gobierno como ATE dejaron en claro desde el primer momento que se sumarán a una movilización en respaldo de Cristina Kirchner, a causa del fallo -presuntamente condenatorio según la vicepresidenta- en la Causa Vialidad, organizaciones históricamente alineadas con el gobierno no se harán presentes. El Movimiento Evita es uno de ellos: “No vamos a ir. Es un tema que está muy lejos de la agenda de la gente”, declaró Gildo Onorato, dirigente del Evita y secretario gremial de UTEP.

Juan Carlos Alderete había manifestado que la adhesión de la Corriente Clasista y Combativa a la movilización estaba en discusión. Pero en su cuenta de Twitter, el dirigente se manifestó sobre el escándalo de las cuentas de Telegram que salpica a jueces, empresarios y funcionarios macristas.

Varias de estas organizaciones, como Somos Barrios de Pie, el Evita, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, Somos América y el Frente Popular Darío Santillán participaron de un corte en Puente Pueyrredón la semana pasada, para manifestar su descontento hacia el gobierno de Alberto Fernández y la situación económica y social.

Respecto a "La Cámpora", Andrés “Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos y principal referente de la agrupación, le había bajado el tono a la idea de movilizarse. "Hay que ser prudentes y siempre elegir el mejor momento, el mejor lugar y el motivo”, había declarado.

Dicha posición fue cuestionada por Luís D´Elía. “Quedate vos en tu casa, Cuervo Larroque. Nosotros vamos a marchar”, disparó el referente del partido MILES en diálogo con Delta 90.3. Luego, D´Elía utilizó su cuenta de Twitter para arengar. “Excelente día martes para todxs. Hagamos de hoy un nuevo 17 de octubre”, tuiteó el referente de MILES.

“Se cansaron de decir ‘no se metan con Cristina, sino qué quilombo se va armar'. Bueno, se van a meter con Cristina, el martes a las seis de la tarde. La van a condenar. No le pudieron pegar un tiro, la van a intentar sacar de la cancha por la vía de la demonización judicial y política. Y todos los que están ahí, ¿qué carajo van a hacer? ¿van a mirar? ¿van a esperar el resultado de la apelación? ¡Pero no me jodan, por favor!”, reclamó hace días en su editorial radial.

El juez Juan Ramos Padilla, figura judicial abiertamente kirchnerista, realizó desde el primer momento contundentes declaraciones incentivando “una pueblada” en favor de Cristina, razón por la cual fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por “denigrar al poder judicial”.

“Hoy será otro día de degradación institucional. Hasta cuándo vamos a tolerar el gobierno de jueces corruptos. No podemos caer en la violencia que proponen. Ellos son los que se beneficiarían, para que algunos pidan represión, esa es su propuesta electoral. Cuidado”, tuiteó el juez hace instantes.

Incluso en redes sociales, varios funcionarios y referentes kirchneristas aprovecharon para manifestar su apoyo. La senadora Juliana Di Tullio tuiteó unas palabras de apoyo: “Si creés que operan solo para que Cristina vaya presa, estás muy equivocado/a. Son los dueños de los y las dirigentas del PRO, los empleados de las empresas que suben precios y los que te van a meter en cana cuando vayas a protestar x lo tuyo”, escribió la senadora, en referencia al escándalo de las cuentas de Telegram que destapó una investigación del diario PERFIL.

También el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, brindó su apoyo a la vicepresidenta en Twitter. “Es increíble que @CFKArgentina sea la única ciudadana que tiene que demostrar su inocencia en Argentina. Cristina es víctima de un sector de la Justicia que busca sacarla de la cancha y cancelarla políticamente por lo que hizo bien. El pueblo va a defenderla”, manifestó el funcionario.

Así mismo, el integrante del Instituto Patria y militante peronista Jorge Rachid publicó un mensaje en su cuenta de Twitter sobre el tema. “Se que hay controversias sobre la marcha de mañana. Lamento las discusiones entre quienes van y no. Dicen que Cristina no quiere movilización. No me consta. Se que el enemigo puede preparar una emboscada. Ya intentaron quedarse con la sucesión presidencial en diputados. A cuidarnos!”, disparó ayer el militante.

El fallo se conocerá entre las 16 y las 17 hs. El fiscal Diego Luciani solicitó 12 años de condena por los cargos de asociación ilícita agravada y de administración fraudulenta de la Obra Pública. Entre los principales acusados, además de Cristina Kirchner, se encuentran el empresario Lázaro Baez; Julio De Vido - quien durante el supuesto funcionamiento de la asociaciín ilícta era ministro de Planificación - el ex secretario de Obra Pública José López y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nestor Periotti.

por R.N.