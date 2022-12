César Milani: ex militar en campaña que dispara contra la derecha y la izquierda

El ex jefe del Ejército César Milani publicó en su cuenta de Twitter una foto de la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, y el diputado por el PRO Cristian Ritondo, dándose un abrazo, y la acompañó con un contundente mensaje con el que cuestionó a la clase política: “La derecha apátrida más rancia y la izquierda reaccionaria traidora a la causa nacional, ambas y en igual medida son el motivo de los peores varones de nuestra patria”, tuiteó el militar retirado, quien en declaraciones radiales aseguró que no descarta ser candidato en las elecciones del año próximo, ya que cuenta con “una profunda vocación política”.

La derecha apátrida más rancia y la izquierda reaccionaria traidora a la causa nacional, ambas y en igual medida son el motivo de los peores males de nuestra patria. pic.twitter.com/cLyFDYXvP0 — César Milani (@GeneralMilani) December 4, 2022

"Pasé a retiro y no me siento jubilado. No siento que tenga que quedarme en mi casa. Tengo vocación de seguir sirviendo a mi patria. Tengo un profundo sentido nacional y una profunda vocación política, que espero poder canalizar en donde y cuando el pueblo crea que puedo servir en algún lugar” había declarado Milani recientemente en una entrevista a Radio Nacional.

En dicha entrevista, y de cara al fallo por la Causa Vialidad, Milani, quien se definió como un militar “nacionalista y peronista”, se refirió a la justicia, a quien acusó de “no ser independiente”. "Cristina (Kirchner) tiene un montón de causas, ¿pero tiene alguna causa (Mauricio) Macri?", disparó.

A fines del mes pasado, su nombre volvió a sonar luego de que Jaime Stiuso, el ex agente de la SIDE, apuntara contra él en nuevas declaraciones ante la justicia por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Actualmente, la Justicia investiga el rol de los servicios de inteligencia tras la muerte de Nisman y también el rol de Milani, quién habría montado una presunta estructura de espionaje paralelo.

El ex militar cargó contra Stiuso y contra otro ex SIDE, Miguel Ángel Toma, y dijo que son “nefastos para la política y la inteligencia argentina”, además de acusarlos de colaborar con las embajadas de Estados Unidos y de Israel. “Son traidores”, sentenció Milani.

Milani fue jefe del Estado Mayor del Ejército entre julio de 2013 y junio de 2015, año en que Milani pidió su pase a retiro, varios meses antes de que finalizara la gestión presidencial de Cristina Kirchner y asumiera el ex presidente Mauricio Macri.

La designación de Milani como jefe del Ejército no estuvo exenta de polémicas. Fue acusado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar, puntualmente por la desaparición del conscripto Agapito Ledo y por secuestrar y torturar a Pedro y Ramón Olivera. La Justicia lo absolvió de ambos casos, pero la causa de Olivera lo mantuvo detenido durante dos años y medio, hasta agosto de 2019. También tuvo sobre sí una causa por enriquecimiento ilícito, pero fue absuelto en septiembre.

por R.N.