Quiénes no marcharán en el FDT para apoyar a Cristina Kirchner

Varias agrupaciones, como el Movimiento Evita, no marcharán en respaldo de la vicepresidenta Cristina Kirchner el 6 de diciembre, cuando se conozca el fallo por la Causa Vialidad. También es probable que no participen ni la Corriente Clasista y Combativa, encabezada por Juan Carlos Alderete, ni Somos Barrios de Pie, de Daniel Menéndez, así como tampoco el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Y es que crece el malestar entre los movimientos sociales, quienes se muestran cada vez más alejados del gobierno.

El Movimiento Evita no planea sumarse a la movilización del 6 de diciembre. “No vamos a ir. Es un tema que está muy lejos de la agenda de la gente”, declaró Gildo Onorato, dirigente del Evita y secretario gremial de UTEP. Pero en el Evita no sólo planean faltar a la movilización, sino también abandonar el gobierno de Alberto Fernández, luego del conflicto por el levantamiento del secreto fiscal sobre los planes Potenciar Trabajo a raíz de denuncias por irregularidades cometidas por varios beneficiarios.

“Entre el Gobierno y nuestros compañeros elegimos a nuestros compañeros, no vamos a convalidar ni ser cómplices de un ajuste directo a nuestra base social”, declaró Onorato. “Mi posición dentro del Movimiento Evita es que todos deben dejar el Gobierno. Eso se está analizando. Vamos a ser una oposición furiosa contra el Gobierno si se ajusta a los más necesitados, a los más vulnerables, a los que menos tienen”, agregó.

El Movimiento de Trabajadores Excluidos, liderado por el dirigente social Juan Grabois, es otro de los que se muestra cada vez más lejos del gobierno y es probable que tampoco diga presente el martes. Enojado por el conflicto por el secreto fiscal, Grabois declaró en los últimos días: “¿Se quiere levantar el secreto fiscal de quien cobra un salario social? Bien! Que se levante el secreto fiscal de políticos, jueces, comisarios, contratistas del estado, fugadores, periodistas con pauta, dirigentes sindicales y sociales ¿o el sogazo es siempre para los pobres?”, tuiteó Grabois, desde su cuenta de Twitter.

Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita y una de los referentes sociales más críticos del gobierno, adelantó que la agrupación no participará del respaldo a Cristina.

Juan Carlos Alderete manifestó que se decidirá en una Asamblea durante el día de hoy si la Corriente Clasista y Combativa se pliega o no al acto del martes. Dicha Asamblea tendrá lugar en paralelo a un corte que se hará en Puente Pueyrredón para mostrar el malestar que las organizaciones sociales tienen con el gobierno.

Del corte participarán Somos Barrios de Pie, el Evita, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, Somos América y el Frente Popular Darío Santillán. Allí se terminarán de definir las adhesiones a la movilización de la próxima semana.

El dirigente social Luís D´Elía criticó duramente a La Cámpora y al Movimiento Evita por no adherir al respaldo a Cristina Kirchner. “Se cansaron de decir ‘no se metan con Cristina, sino qué quilombo se va armar'. Bueno, se van a meter con Cristina, el martes a las seis de la tarde. La van a condenar. No le pudieron pegar un tiro, la van a intentar sacar de la cancha por la vía de la demonización judicial y política. Y todos los que están ahí, ¿qué carajo van a hacer? ¿van a mirar? ¿van a esperar el resultado de la apelación? ¡Pero no me jodan, por favor!”, reclamó en su editorial radial.

Gremios alineados al gobierno, como ATE, sí se sumarán a la movilización, tal y como comunicaron en sus redes sociales. “Les estatales estamos con Cristina”, fue la consigna que el gremio difundió. También figuras del derecho, como el juez Juan Ramos Padilla y la organización Justicia Legítima, además de varias agrupaciones de derechos humanos sí formarán parte de la comitiva.