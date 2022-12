Luis D'Elía enojadísimo con La Cámpora y el Movimiento Evita

Luís D´Elía disparó duro contra La Cámpora y el Movimiento Evita, luego de que ambos definieran no marchar el 6 de diciembre en caso de que la vicepresidenta Cristina Kirchner fuera condenada por la Causa Vialidad. “Se cansaron de decir ‘no se metan con Cristina, sino qué quilombo se va armar'. Bueno, se van a meter con Cristina, el martes a las seis de la tarde. La van a condenar. No le pudieron pegar un tiro, la van a intentar sacar de la cancha por la vía de la demonización judicial y política. Y todos los que están ahí, ¿qué carajo van a hacer? ¿van a mirar? ¿van a esperar el resultado de la apelación? ¡Pero no me jodan, por favor!”, reclamó en su editorial radial.

Desde el martes, con la condena a CFK, se termina la democracia.



📻 Escuchá mi editorial completo de @Am740Rebelde acá:https://t.co/ahoDqJZQYS pic.twitter.com/2j7rUCIway — Luis D'Elia (@Luis_Delia) December 1, 2022

El presidente del partido Miles sentenció que desde el martes, el pueblo argentino, los trabajadores y las clases medias “tienen un problema político gravísimo: no hay más democracia en la Argentina”. “No hubo más democracia cuando cayeron los primeros compañeros del lawfare, no había democracia cuando tuvimos 53 compañeros presos políticos, entre los que me cuento. No hubo democracia cuando murió, por ejemplo, Humberto Montero, preso político, trabajador, de Bahía Blanca, en la cárcel. Pero esta es la gota que rebalsa el vaso”, declaró D´Elía, quien aclaró que si bien "no está de acuerdo con varias de las cosas que está haciendo Cristina", iba a ser "el primero en estar en la calle".

Así mismo, el dirigente llamó a hacer “cortes de ruta en todo el país hasta que se vaya la corte”, a través de su cuenta de Twitter.

A mediados de noviembre, D´Elía había declarado en su programa que “echar de una vez por todas” a los “hijos de mil puta de la corte”, y llamó a “pensar en una pueblada contra la Corte”, recordando la marcha que impulsó el 1 de febrero en compañía del juez Juan María Ramos Padilla, para exigir la renuncia de los jueces Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Luis Lorenzetti.

“Creo que ella no tiene absolutamente nada que ver con las causas que le endilgan y que le fabricaron. Hoy hay un poder judicial en contraataque, dispuesto a condenarla y a perseguirla por saña personal. Y atrás de eso está Macri, hijo de mil puta”, había dicho D´Elía en esa oportunidad.

El Juez Ramos Padilla también llamó a una “pueblada” en apoyo a la vicepresidenta. “Si luego de conocerse el veredicto no hacemos una pueblada en Comodoro Py, no solo no habremos defendido a la mejor, sino que habremos dejado pasar un momento histórico", declaró el juez.











por R.N.