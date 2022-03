Luis D'Elía: "se comieron la curva los chicos de La Cámpora"

“Yo lo quiero y lo respeto a Máximo Kirchner pero me parece que se comieron la curva los chicos de La Cámpora", disparó, Luis D'Elía, el dirigente de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat que siguió el discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso desde un palco en el recinto.

"Hoy no puede haber otro objetivo que la unidad del Frente de Todos", remarcó sobre la ausencia del diputado que renunció hace un mes a la conducción del bloque oficialista por sus disidencias con el presidente y el ministro de Economía, Martín Guzmán, por los términos del acuerdo con el FMI que se tratará en breve.

"Cuando a mi me hablan del kirchnerismo duro me río, porque cuesta encontrar a uno más duro que yo", disparó contra quienes quieren correrlo "por izquierda". E insistió con que es momento de dejar los egos de lado. "Vengo de una escuela que dice ‘primero la patria, después el pueblo y últimos nosotros’. Si hoy se dividiera el Frente de Todos para la patria y el pueblo sería una catástrofe”, enfatizó en diálogo con El Disparador (Delta 90.3).

Y defendió al presidente en oposición a la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Néstor Kirchner hablaba con todos los compañeros, Cristina tenía otro estilo. Y no la veo candidata en 2023. En principio habría que ver qué pasa con Alberto Fernández, todavía no lo doy por muerto, hay que ver cómo atraviesa este año”, apoyó el dirigente social, que festejó algunos párrafos del discurso presidencial.

“Alberto Fernández me causó muy buena impresión, fue el mejor discurso que le escuché en los dos años, me gustaron muchas cosas. Me gustó que dijera que no van a haber reformas, que no va a haber ajuste, sentó prioridades. La verdad fue un muy buen discurso. Este año estaba previsto que íbamos a exportar 45 mil millones de dólares y terminamos exportando 65 mil millones, y este año quizás duplica eso”, cerró D'Elía, quien ha hecho pública la ruptura de su relación con CFK.

por R.N.