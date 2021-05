Luis D'Elía: "una corriente del Frente de Todos quiere a Massa presidente"

“El kirchnerismo pone cepo al dólar, no aumenta tarifas, no deprime salarios ni jubilaciones, no desprotege a los más débiles. El que hace todas estas cosas se va del kirchnerismo”, marcó Luis D'elía, apuntando contra el Alberto Fernández, en medio de una interna abierta en el Frente de Todos: desde el Instituto Patria salieron a sostener a la semana pasada a Federico Basualdo, el subsecretario de Energía que despidió el ministro de Economía, Martín Guzmán.

“Alberto no trabaja para la candidatura de Sergio Massa, pero hay una corriente del Frente de Todos que quiere a Massa presidente, y yo no estoy de acuerdo con eso. No quiero pensar en candidaturas, pero si las cosas van para el lado de Massa presidente, de volver al neoliberalismo conservador...”, siguió Luis D'elía en diálogo con El Disparador (Delta 90.3).

“Hay concepciones políticas distintas entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Hay algunos que quieren ir para el lado de Massa presidente, hacía un neoliberalismo conservador”, insistió D'elía, marcando las diferencias en el Frente de Todos que dividen al presidente y la vicepresidenta, sobre todo en cuanto al rumbo económico.

Las críticas al modelo albertista llegaron en sintonía con las de otros dirigentes sociales. "El gasto en ayuda directa, la tarjeta Alimentar, nos incluye como consumidores, pero eso no es inclusión social, la única inclusión es el trabajo. No resuelve el problema de la inflación, porque se la come la inflación. La tarjeta es pan para hoy y hambre para mañana", apuntó Emilio Pérsico en un video que se difundió el sábado.

"Nuestro gobierno comete errores permanentes por una incomprensible ceguera. Hay un enorme desconocimiento de la realidad, un temor reverencial a los formadores de opinión, una confianza infantil en los formadores de precios, una enorme desvalorización de los trabajadores, una enorme sobrevaloración de los tecnócratas, y una adicción inocultable a los focus groups”, fue más duro aun Juan Grabois.

"La Tarjeta Alimentar es una política focalizada de cuño neoliberal porque no consagra derechos permanentes, no crea puesto de trabajo, no genera bienes sociales durables, no promueve el desarrollo humano integral", finalizó Grabois.