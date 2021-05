Carlos Rosales: de trabajar en una pizzería a ser dueño de Gabarino

Carlos Rosales es un empresario de bajo perfil, pero que cada tanto resuena en diferentes ámbitos. Hace meses, tuvo una fuerte presencia mediática cuando compró la cadena de electrodomésticos Garbarino y también Radio Continental. Pasó de tener un origen humilde y trabajar en una pizzería a ser dueño de un patrimonio millonario. Es parte de la comisión directiva de San Lorenzo y por estos días volvió a la escena porque, producto de la crisis y las nuevas restricciones, se complicó su plan para levantar las deudas de Garbarino y lo puso a la venta. ¿Pero quién es Carlos Rosales? Sus amigos le dicen Charly ¿Cómo hizo su primer millón? ¿Tiene padrinos financieros o es un empresario audaz que compra empresas casi quebradas para luego levantarlas y venderlas?

Noticias: ¿Cómo hizo el primer millón?

Carlos Rosales: Hace 15 años atrás. Laburando… en la industria de medicamentos, me iba bien, invertía… no sé, yo no soy millonario, soy un trabajador comerciante.

Noticias: Pero tiene un patrimonio importante

Rosales: Si, pero estoy montado en empresas que están en crisis. Garbarino tiene una estructura de un módulo de negocios, que lo estamos reconvirtiendo a digital. Entonces, ese es el punto, cerrar algunas sucursales y ampliar los lugares pick up para entrega. Los hábitos de consumo se modificaron, la gente compra por el teléfono, los viejos salones enormes con 20 personas que están esperando, no existe más. Mi hijo compra diferente, tiene 15 años. Entonces, en la crisis hay modelos de management que son viejos, y bueno nosotros aprovechamos a darle valor. A Continental entramos y parecía un museo.

Noticias: ¿Cómo lo va a reformar? Porque los medios son deficitarios.

Rosales: Yo pauto en medios, en Noticias pauto, también pauto en otras radios, bueno, también puedo redireccionar un poco lo que yo estoy poniendo del grupo, lo llevó a Continental.

Noticias: Pasemos a sus comienzos. Trabajó en la Secretaría de Deportes de la provincia, y sus compañeros de la política, lo recuerdan de esa época y les sorprende su crecimiento económico.

Rosales: Yo tengo muchos amigos. Pero hay gente que me conoce y sabe perfectamente lo intrépido y emprendedor que soy.

Noticias: ¿Nunca tuvo una persona con capital que lo ayude, que lo apalanque?

Rosales: Jamás en mi vida. Garbarino se compró tomando la deuda.

Noticias: ¿Es literal que fue una compra por un peso?

Rosales: (Sonríe) Si, exactamente, igual hay cosas que tienen secreto porque el acuerdo fue así, pero sí. Y debía 12 mil millones de pesos.

Noticias: Las fuentes de la revista sostienen que va seguido a República Dominicana de vacaciones. ¿Tiene casa allá?

Rosales: (Se pone serio) No.

Noticias: ¿Solo le gusta ir?

Rosales: (Hace silencio y mira fijo al periodista) Si, pero esa información es privada, no está bien pero la verdad que me pongo paranoico, porque esa es información de Migraciones. Lo saben mis amigos, uno o dos...

Noticias: Estábamos buscando si tenía inversiones en el extranjero.

Rosales: La verdad que es de mi vida privada, y yo de mi vida privada no hablo. Mi entorno personal lo cuido mucho. Eso es información que no es pública, para nada. Es un lugar donde no me gusta que se metan.

Noticias: ¿Pero tiene inversiones fuera del país?

Rosales: No.

Noticias: En sus empresas, muchos directores, gerentes, venían del Ministerio de Seguridad, que habían trabajado en la gestión de Berni. Rodrigo Luchinsky, Mariana Casares y Fernando Sack puntualmente.

Rosales: Son círculos de amistades. Los conozco desde el 2003.

Noticias: ¿Con Berni no tiene negocios?

Rosales: No, no tengo nada. Lo debo haber visto dos veces en mi vida.

Noticias: ¿Y por qué entonces lo asocian con Berni?

Rosales: Yo creo que mucha gente no se banca que un persona de estrato de clase media baja esté liderando procesos productivos en Argentina. Por no decir otra cosa, que son un poquito más...

Noticias: ¿Piensa que hay un prejuicio?

Rosales: Un poquito de xenofobia. El que me conoce, sabe que yo me hice de abajo, completamente.

Otro de los negocios de Rosales es el Grupo Prof, una aseguradora que le permitió crecer en el mundo de los negocios. Pero en la actualidad enfrenta un litigio con su ex socio, Alberto Castro quien dice que invirtió para adquirir la compañía y luego fue estafado.

Noticias: Tuvo una denuncia de su ex socio porque él dice que puso los avales para respaldar la compra de Prof.

Rosales: Fue así en cierta parte y en cierta parte no. Primero es una denuncia totalmente infundada, totalmente, de hecho pasó un año, no hay imputaciones, no hay nada. No le voy a dar mucha soga al tema porque la verdad que no veo que lo merezca. Primero que no es así y fui intimado a restituirle dos propiedades que puso y bueno, está ahí. La gente se vuelve loca no sé, pero nunca participó del managment, nunca estuvo ni nada que se le parezca.

Noticias: ¿Pero puso el capital?

Rosales: No puso capital, puso las propiedades.

Noticias: Eso es capital.

Rosales: Sí, pero no es líquido. No es lo mismo.

Noticias: ¿Y usted qué puso?

Rosales: Yo puse capital líquido, pero está dentro del secreto, de cosas que son reservadas.

Noticias: Él dice que puso 12 millones de dólares.

Rosales: No puso 12 millones de dólares.

Noticias: Bueno, en patrimonio.

Rosales: No tampoco.

Noticias: ¿No eran doce?

Rosales: No, él puso dos propiedades y se le devuelven las mismas dos propiedades que puso. No estaban valorizadas en eso, para nada. Pero bueno, nada.

El tema le molesta a Rosales, porque siente que ya es parte del pasado. Él ya está embarcado en otra aventura y prefiere dejar atrás este capítulo. Ahora, su principal objetivo es encontrar un inversor para Garbarino.