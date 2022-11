Juan Grabois cargó contra el Gobierno por el escrutinio de los planes

El dirigente social Juan Grabois cuestionó al gobierno luego de que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, solicitara el levantamiento del secreto fiscal en los planes Potenciar Trabajo, tras una investigación sobre irregularidades cometidas por algunos beneficiarios.

“¿Se quiere levantar el secreto fiscal de quien cobra un salario social? Bien! Que se levante el secreto fiscal de políticos, jueces, comisarios, contratistas del estado, fugadores, periodistas con pauta, dirigentes sindicales y sociales ¿o el sogazo es siempre para los pobres?” tuiteó desde su cuenta Grabois.

“¿Se quieren reducir las transferencias del estado a los pobres? ¡¡¡Pero si los diputados se acaban de aumentar las suyas!!! Mínimamente que todos los funcionarios del ministerio de Desarrollo Social se reduzcan las que reciben ellos”, agregó.

Así mismo, el dirigente del Frente Patria Grande contó que durante años él y el diputado por el Frente de Todos Itaí Hagman, le solicitaron al senador José Mayans que se publicara la nómina de las “personas físicas y jurídicas que fugaron dólares de la estafa del FMI”, pero que su pedido recibió una respuesta negativa debido a que el secreto fiscal “es inviolable”. “Qué distinto es cuando hay que ver si un pobre se compró una motito”, disparó el Grabois. Además, aclaró que el Potenciar Trabajo “estipula una contraprestación laboral” ya que “no es un regalo como el pre viaje o el dólar subsidiado” sino un “ salario social”.

Recientemente, en declaraciones radiales a AM750 Tolosa Paz le contestó a Grabois, aclarando que su solicitud no está orientada a “contarle las costillas a los pobres” “sino porque “no hay otra posibilidad de cuidar a los beneficiarios del Potenciar Trabajo”. “Hay una información de la AFIP donde señaló inconsistencias, pero no me las puede entregar nominalmente. La única persona que puede hacerlo para que liquidemos correctamente es el juez (Julián) Ercolini, el que tiene hoy la causa”, explicó Tolosa Paz.

La solicitud de levantar el secreto fiscal ocurre luego de que se detectaran irregularidades en más de 253.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, a raíz de una auditoría que había comenzado la gestión anterior. De acuerdo al informe, de los 1,3 millones de inscriptos, 253.184 -el 18,30%- hicieron declaraciones juradas de Bienes Personales, y 35.398 -2,56%-, habrían adquirido dólares en los últimos seis meses. Además, había también personas fallecidas, e incluso personas con más de dos propiedades. Debido al secreto fiscal impide que se pueda acceder a los nombres de dichas personas, el Ministerio de Desarrollo Social le solicitó a la AFIP su levantamiento.

El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, declaró que hasta ahora el organismo “utilizó las bases de datos que tiene para responder los informes del ministerio de Desarrollo Social, pero siempre respetando el secreto fiscal". "Estos informes contestaron los puntos que fueron requeridos con datos estadísticos", especificó Castagneto.

