Alberto Fernández inauguró el techo de la estación de La Plata y la oposición se burló

El presidente Alberto Fernández inauguró la renovación del techo de la estación de trenes La Plata. Lo que para el mandatario fue visto como una muestra de la importancia de la actuación del Estado en la obra pública, fue tomado prácticamente a chiste por varios referentes opositores.

"El Presidente inauguró la renovación del techo de la Estación La Plata. El Presidente. Un techo", se mofó el ex intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro. El ex ministro de Transporte durante el gobierno de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, publicó en su cuenta de Twitter un extenso hilo enumerando obras realizadas durante la anterior gestión.

“Entre 2015 y 2019 hicimos miles de obras y los millones que pasaron por alguna estación de la línea Roca, o que ganaron tiempo para estar con sus familias evitando barreras, o que esperaron cómodos el tren en Constitución o en cualquiera de sus estaciones, lo saben”, comenzó Dietrich su comentario, y finalizó diciendo que “más allá del hilo de Twitter, son millones de argentinos que vieron con sus propios ojos como entre 2015 y 2019 les mejoraba la vida, llegaban antes a su trabajo y a sus familias. Cómo el gobierno no les mentía y se ocupaba de lo que necesitaban”.

Quien también preparó un extenso hilo para reivindicar la gestión anterior por sobre la actual, fue el subsecretario de Proyección Estratégica de CABA, Ezequiel Bisso. “¿A un año de irse del gobierno inauguran un techo en #LaPlata?”, preguntó Brisso en el inicio de su caena de mensajes, en la cual destacó el cambio completo del sistema de frenos del ramal Sarmiento y la renovación de las estaciones Sarmiento y Retiro.

Vamos a contarle a @alferdez y a @EzequielLasta, que NO somos tontos. ¿A un año de irse del gobierno inauguran un techo en #LaPlata? En un breve hilo, les voy a mostrar una parte de lo que SE HIZO Y SE TERMINO entre 2015/19 luego de TRES GOBIERNOS K

La secretaria de Transporte y Obras Públicas de CABA, Manuela López Menéndez destacó asimismo la electrificación de la línea Roca o la recuperación del taller ferroviario de Tolosa, donde se realiza el mantenimiento de los trenes de dicha línea. “Ya es común que el gobernador y el presidente mientan descaradamente para justificar la nula gestión”, escribió la funcionaria al comienzo de su exposición.

De forma más acotada, el ex intendente de Morón y ex diputado de la Provincia de Buenos Aires por el PRO, Ramiro Tagliaferro, ironizó sobre la noticia en la red del pajarito. “El Presidente inauguró la renovación del techo de la Estación La Plata. El Presidente. Un techo”, tuiteó el ex funcionario.

Durante su discurso de inauguración, Fernández celebró que “los más de 18 mil platenses" que usan el tren a diario "puedan disfrutar esta obra. El tren es un medio de conectividad central en la modernidad y cuando uno sale de Argentina se da cuenta de la trascendencia que tiene". También destacó el trabajo del ministro de Transporte, Alexis Guerrera, quien dejó su cargo por un problema de salud. El gobernador bonaerense Axel Kicillof y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, estuvieron presentes durante el acto.

