Alejandro Fantino y una hipotética candidatura a gobernador de Santa Fe

Alejandro Fantino entrevistó en su programa “Animales Sueltos” al diputado santafecino Roberto Mirabella, y terminó confesando él lo que desde hace tiempo sonaba como rumor: su coqueteo con un salto a la política. “Yo voy a empezar a ir más seguido, esto no tiene que ver con la política, sino con caminar la provincia. Me llamaron un montón de periodistas preguntando si voy a ser candidato”, sinceró Fantino.

“Yo a todos les digo que sí, que después de mí vas a ser candidato”, lo cortó Mirabella con picardía: por ahora es el candidato de Omar Perotti -que no tiene reelección- para sucederlo en Santa Fe. “De verdad, no está en mi cabeza ahora, pero sí tengo ganas de caminar la provincia”, le contestó Fantino. “Me parece buenísimo, aparte vos tenés la camiseta puesta”, festejó Mirabella, entusiasmado con contar con el respaldo del conductor para su campaña, y propiciar -más adelante- su salto a la arena política.

No es la primera vez que se menciona al conductor de "Animales Sueltos” como posible candidato en Santa Fe, ya sea por el Frente de Todos o por Juntos por el Cambio. El peronismo local podría inclinarse por un outsider como respuesta al descrédito de la política, y en oposición a Carolina Losada, la senadora radical que hizo una gran elección en 2021 y sería la candidata de JXC.

Fantino ya se reunió al menos en una oportunidad con el gobernador de la provincia, y algunos sugieren que es un plan que entusiasma más a Omar Perotti que Mirabella. o la ministra de Gobierno, Celia Arena. Y la charla de Fantino y Mirabella no es un hecho aislado. Apenas un día antes, el conductor había hablado en los mismos términos con Horacio Rodríguez Larreta, invitado a su programa en Neura, su canal de streaming.

"Mirá si algún día soy Gobernador de Santa Fe y vos sos Presidente. Cuando yo te vaya a pedir obras para mi provincia, ¿cómo es? ¿Cómo me vas a tratar? ¿Si te tiro buena onda me vas a dar y si te tiro mala onda me vas a poner tomando sal?", preguntó Fantino ubicándose mentalmente al frente de Casa Gris, la sede del ejecutivo santafecino.

"Tenemos que reconstruir un país federal en el cual vos tengas la plata para hacer las obras que quieras hacer, y vos como gobernador decidís con los santafesinos qué obra va primero, y cuál va segunda, y cuál va tercera en Santa Fe. Si no, el sistema que tenemos que es unitario, que eso lo hizo el kirchnerismo, de concentrar los recursos", respondió el Jefe de Gobierno.

"Lo que te digo no es una opinión, mirá los datos. Los datos de cuánta plata maneja el Gobierno Nacional comparado con las provincias. Y vas a ver que el mayor centralista de la historia es un presidente que vino de Santa Cruz (Ndr: Néstor Kirchner). A partir del kirchnerismo se concentraron los recursos en el Gobierno Nacional", agregó Rodríguez Larreta en modo candidato presidencial.

"Yo te garantizo que cuando vos seas gobernador de Santa Fe no vas a tener que venir a pedirme las obras", cerró el Jefe de Gobierno porteño con un guiño para Fantino, con la intención de seducirlo también desde el PRO, una estrategia que la oposición despliega en otras provincias, para sumar candidatos con alto nivel de conocimiento.

por R.N.