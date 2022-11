Quién es Carlos Kikuchi, el polémico operador que influencia sobre Javier Milei

Poco queda del armado original de Javier Milei. Mientras perfila su candidatura presidencial, el liberal construye su espacio federal y teje alianzas con la anuencia de su hermana, Karina, y a la sombra de un operador político que muchos sindican como el responsable de gran parte de sus problemas: Carlos Kikuchi, “el Japonés”.

A sus 60 años, es el único de la mesa chica de Milei con trayectoria y con contactos políticos, y sin embargo es quien más polémicas acumula en el armado de La Libertad Avanza. No son pocos los que se refieren a Kikuchi como el responsable del alejamiento de varios ex aliados del espacio. Y, peor aún, lo señalan como el encargado de haber corrido a la juventud liberal para hacer acuerdos con antiguos referentes de la política.

“Que se vaya a hacer negocios a otro lado. Hay que destruirlo”, pedía a mitad de año Carlos Maslatón. Finalmente, se fue él. El militante de La Libertad Avanza completó una larga lista de expulsados del espacio: Emmanuel Dannan, El Presto, Marcos Urtubey y Álvaro Cicarelli son algunos de los que iban por la carrera del 2023 y se quedaron sin espacio.

Para colmo, en el interior del país los confirmados tienen poco que ver con la idea original. A finales de octubre, en Salta hubo novedades: Milei se alejó del hijo del ex gobernador Urtubey para acercarse al polémico Alfredo Olmedo.

No fue el primer acuerdo lleno de incógnitas del liberal: el mes pasado cerró una alianza electoral en Tucumán con Ricardo Bussi, hijo del represor Antonio Bussi. Y en Córdoba, a través de la negociación directa de Kikuchi, pactó con un histórico dirigente, Rodolfo Eiben, Presidente del Partido Demócrata Nacional de esa provincia. Lejos de la renovación que imaginaban los primeros referentes del espacio.

“Milei, por decir a todo que sí, terminó rodeado por el entorno, que está integrado por Carlos Kikuchi y la hermana Karina, quienes bloquearon a toda la militancia política que es la que lo llevó al éxito el año pasado. Esa formación de jóvenes liberales quedaron marginados”, le expresó Maslatón a Jorge Fontevecchia en "Modo Fontevecchia", antes de alejarse del espacio.

El armador intenta evitar la polémica con los excluidos. En sus redes sociales deja constancia de cada uno de sus acuerdos. Por eso celebró la bomba que hizo detonar en Juntos a Carlos Kikuchi, a pesar de que el armador de La Libertad Avanza muestra orgulloso su pasado como vocero del ex ministro. Cavallo dice que se conocieron en un programa de radio.

A pesar de que muchos de sus acuerdos se van filtrando, Kikuchi quiere que se produzca el efecto sorpresa. Por eso, hizo redactar un comunicado del partido en el que asegura que “oportunamente haremos saber las candidaturas a gobernador de La Libertad Avanza y serán comunicadas oficialmente por Javier Milei”. Todo está bajo su control.

SOMBRAS. “El Japonés” no tiene registros de trabajos en relación de dependencia. Es licenciado en Comunicación social, egresado de la Universidad del Salvador, y condujo programas de radio en una FM porteña y en Nacional Rock: de esa experiencia quedan muchas de las entrevistas que le realizó a Javier Milei, y así se conocieron. Se autoproclama un ex jefe de campaña de Domingo Cavallo, aunque en el entorno del ex ministro lo niegan: lo ubican apenas como su vocero en los ’90.

Ni siquiera está claro cuándo llegó a la mesa chica de Milei. Mientras ellos aseguran que fue a principios de año, un operador porteño afirma que el economista liberal estuvo a punto de ponerlo en la lista de candidatos a legisladores porteños en el 2019. Lo que sí es comprobable es que, desde que entró, cambió el escenario en el espacio.

Poco adepto a las entrevistas, la voz de Kikuchi la conocen sólo aquellos con los que interactúa en cada localidad en la que aterriza. Indaga entre los dirigentes y se cerciora de que haya un piso de al menos 10% de posibles votantes para avanzar con una candidatura. Si pasan las primeras pruebas, empiezan las exigencias: nada de armar alianzas con Juntos Por el Cambio, ni siquiera a nivel local. Nada que involucre al radicalismo, a la Coalición Cívica o a las “palomas” del PRO. “Los cambiesocialistas”, como él los llama.

En menos de un año, Kikuchi se convirtió en el mayor armador de Milei. Será uno de los responsables de lo que suceda: el padre del éxito o el “traidor” que lo llevará al fracaso, como auguran los excluidos.