VIDEO: Javier Milei acusó de traidor a Ricardo López Murphy

El diputado por La Libertad Avanza, Javier Milei, trató de “traidor” a Ricardo López Murphy, diputado por el PRO. En el programa “Bella y Bestia”, conducido por Miguel Wiñazki y Carolina Amoroso, el libertario, consultado por la posibilidad de que colaborara en un equipo económico con Lopez Murphy, quien comparte muchas de sus ideas pro mercado. A esto, Milei respondió que no podía sentarse con López Murphy, ya que al formar él parte de una “coalición socialdemócrata” - como definió al PRO - había “traicionado los valores de la libertad”.

Ante la respuesta del economista, Wiñazki le preguntó a Milei por su acercamiento a Patricia Bullrich, presidenta del PRO. Tanto Milei como Bullrich han manifestado su mutua simpatía en varias ocasiones. “(Patricia Bullrich no ha hecho la prédica que ha hecho Lopez Murphy, no haya dicho las cosas que dijo López Murphy de mí, tratándome de “kirchnerista de derecha”, de “castrista”, de “chavista” (...) No hay retorno sobre esos niveles de traición”.

“¿Ni aunque sea lo mejor para la patria?”, preguntó Wiñazki. “Con traidores, no”, contestó Milei, terminante.

Además, Milei denunció que en el armado de Lopez Murphy había gente que lo acusaba de “nazi”. “Al final quiénes son los que están del lado de la izquierda? Ellos!”, declaró Milei.

Sin embargo, Milei afirmó que estaría dispuesto a recibir al ala dura de Juntos por el Cambio (los llamados “halcones”), cuyo principal referente es Patricia Bullrich, y que incluso “les daría una interna”. Y si ganan, acompañamos. Estoy para acompañar", aseguró Milei

Además, el diputado no descartó la posibilidad de ser ministro de Economía de Bullrich "si fuera dentro de una estructura fuera de Juntos por el Cambio". "Sin los radicales, sin la Coalición Cívica y sin las palomitas tibias y amargas inoperantes empobrecedoras", aclaró.

por R.N.