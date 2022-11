Un ex colaborador de Macri le recriminó que no se despegue de Nicky Caputo

El economista Lucas Llach le reclamó al ex presidente Mauricio Macri que al hablar de personajes que participan de la “Tongocracia” argentina, debería nombrar “con nombre y apellido” a los empresarios “prebendarios”, y no solo a los sindicalistas como “(Pablo) Biró y (Roberto) Baradel”. Y apuntó específicamente contra Nicky Caputo, empresario argentino y “hermano de la vida” de Mauricio Macri, y también señaló a Rubén Cherñajovsky, dueño de la empresa de electrónica y artículos para el hogar Newsan, socio de Caputo.

“¿Por qué @mauriciomacri cuando habla de la Tongocracia argentina sólo menciona por nombre y apellido a nuestros Biró o Baradel pero a no a nuestros Niky Caputo y Cher, que también se llenan de guita nuestra con privilegios?”, disparó Llach en su cuenta de Twitter.

Aunque casi a la par, el economista defendió al ex mandatario de quienes lo acusan de haber endeudado al país “por 5 generaciones”. “El analfabetismo financiero de ‘eh loco, nos endeudó por 100 años” debe recordarnos la importancia de la educación financiera en las escuelas”, tuiteó Llach.

Lucas Llach trabajó como vicepresidente del Banco Central durante la presidencia de Mauricio Macri y luego pasó a ocupar el mismo cargo en el Banco Nación. Actualmente trabaja en el equipo del ex ministro de Hacienda de la anterior gestión, Hernán Lacunza, para el programa económico del PRO de cara a 2023. Pero es crítico de la gestión del “Primer Tiempo”.

Frente a la curiosidad de los usuarios, que le preguntaban sobre el por qué de sus declaraciones, Llach especificó que Nicky Caputo forma parte de los "garcacapitalistas" argentinos. "Nombrar a los que chorean con sindicatos o con guita estatal pero no a los garcapitalistas es de derecha pro business", escribió.

Los usuarios también le objetaron que no entendían el por qué de su pedido al ex mandatario, ya que este había criticado en anteriores oportunidades al empresariado argentino. "Nunca escuché un nombre y apellido. Los de Biró y Baradel sí", respondió Llach.

Así mismo, Llach declaró que no solo Macri debería mencionar a los empresarios prebendarios “con nombre y apellido”; si no también el jefe de gobierno Horacio Rodriguez Larreta y el radicalismo, fuerza de la cual Llach además proviene: En las elecciones presidenciales de 2015, el economista fue precandidato a vicepresidente por la Unión Cívica Radical dentro de la coalición Cambiemos, siendo el ahora ex senador Ernesto Sanz su compañero de fórmulas.









por R.N.