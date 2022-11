Cuánto mide Fernán Quirós en las encuestas

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, inauguraron el nuevo edificio del Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) 23 de Villa Luro, la excusa para el lanzamiento de médico como eventual sucesor de su jefe en territorio porteño, una competencia en la que ya se anotaron los también ministros Jorge Macri y Soledad Acuña, y tienen aspiraciones el senador radical Martín Lousteau y el diputado del FDT Leandro Santoro, entre otros muchos.

La estrategia Rodríguez Larreta, eventual candidato presidencial, es tener tres dos o tres formulas en paralelo que se coman la mayor parte del espectro de votos. Soledad Acuña, ministra de Educación, podría acompañar más tarde a Martín Lousteau: ella tiene la voluntad de ser candidata pero la fórmula con el radical la potencia, a la par que él gana una halcona con experiencia en la Ciudad.

"Lo de halcones o palomas me parece una simplificación. Haber sido intendente de Vicente López cuando era el único intendente del PRO en la provincia de Buenos Aires, me preparó de resistencia. Me veo lo suficientemente halcón para defender la Ciudad de Buenos Aires y lo suficiente paloma para buscar acuerdos cuando hace falta", contestó Jorge Macri en diálogo con Wake Up (Delta 90.3).

Lo cierto es que el actual ministro de gobierno tiene un mayor respaldo hoy de los halcones, con Mauricio Macri y Patricia Bullrich a la cabeza, y secundados por Cristian Ritondo (el jefe de la bancada Pro en Diputados), Waldo Wolff (que podría ser su vice), y los intendentes Néstor Grindetti (Lanús), Julio Garro (La Plata), Soledad Martínez (Vicente López), Ezequiel Galli (Olavarría), Pablo Petrecca (Junín), Mariano Barroso (9 de Julio) y Javier Martínez (Pergamino), entre otros.

"Voy a trabajar para que el PRO siga gobernando la Ciudad de Buenos Aires" , insiste Macri, que esperaba poder ser el candidato de unidad del Pro en territorio porteño, pero ya tiene competidores: Soledad Acuña y Fernán Quirós, que cosechó el respaldo de Lilita Carrió, en medio de una interna picante.

“Voy a prepararme para competir por la jefatura de Gobierno. Tomé la decisión de ofrecerle a la ciudadanía esta alternativa. Espero aportarle una visión más humanista", se lanzó Quirós, que según las encuestas concentra un 7,8% de intención de voto, por encima del 1,9% de Soledad Acuña.

La pole en la puja porteña la encarnan Jorge Macri, con un 21%, y Martín Lousteau con un 19%. Por detrás se perfilan los candidatos del Frente de Todos y los liberales: Santoro (15,5%) y Ramiro Marra (14,7%). Y más atrás camina Roberto García Moritán (2,9%), alineado con Ricardo López Murphy. Y a esa pelea habría que sumar por el PRO a Emmanuel Ferrario que ve una oportunidad en plantearse como una renovación.

por R.N.