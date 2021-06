Gira por EE.UU: Por qué todos visitan al Tío Sam

Durante el último mes se produjo una oleada de argentinos que visitaron Estados Unidos. La gran mayoría arribó con la intención de vacunarse contra el Covid-19, pero otros sumaron intereses políticos. Mauricio Macri, Sergio Massa, María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo fueron algunos de los políticos argentinos que fueron o todavía están allá. En el oficialismo ya se habla de un posible viaje de Alberto Fernández para agosto.

Por el lado del Gobierno, Sergio Massa viajó a Washington, donde se reunió con el embajador argentino Jorge Argüello y Sergio Chodos, el representante del cono sur ante el FMI. Una de las visitas más relevantes fue un encuentro formal con Juan González, el asesor del presidente Joe Biden para temas referidos a América Latina. El encuentro fue una devolución de gentilezas. Cuando González estuvo en Buenos Aires, comió un asado en la casa de Massa.

Lobby

En este tipo de viajes, la agenda no solo se circunscribe a las reuniones organizadas o gestionadas por la embajada argentina. También existen encuentros planificados por lobbistas, una práctica legal en Estados Unidos. En el caso del viaje de Massa, hubo reuniones organizadas por un consultor llamado Alfredo “Freddy” Balsera, quien le gestionó encuentros con el congresista demócrata Gregory Meeks, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja estadounidense, y con su par del Senado, Bob Menéndez. Al cierre de esta edición no estaba previsto un encuentro con Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, el equivalente al cargo de Massa, pero en el Congreso de Estados Unidos. Sería algo así como que vaya el presidente Alberto Fernández a Washington y tenga reuniones con diferentes secretarios de Estado, pero que Biden no lo reciba.

Luego de Washington, la agenda de Massa pasó a Nueva York, donde vive su amigo, el ex alcalde Rudolph Giuliani. Allí estaba prevista una comida con el ex presidente Bill Clinton.

El empresario José Luis Manzano también aportó su agenda de amigos para facilitar reuniones. Manzano, que vive en Suiza, no viajó a Estados Unidos porque tuvo que volar a Buenos Aires para definir cuestiones de la compra de Edenor. Al parecer, en los últimos minutos de la operación habrían aparecido complicaciones. Mientras esta nota se escribía, el final estaba abierto.

Oposición

Por el lado de Juntos por el Cambio, entre los visitantes estuvieron Mauricio Macri, Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal. A principios de mayo, el ex presidente viajó a Miami para dar una charla en un foro llamado “Defensa de la Democracia en las Américas”. Durante ese viaje, aprovechó y se vacunó como gran parte de los argentinos que visitaron Miami en los últimos meses. Cristian Ritondo, jefe de la bancada macrista en Diputados, expuso en el Instituto Interamericano por la Democracia y también visitó una localidad pequeña llamada Doral, cerca de Miami.

María Eugenia Vidal acompañó a su ex ministro de Economía Hernán Lacunza, quien la invitó a dar charlas sobre la actualidad de Argentina en diferentes fondos de inversión y estudios de abogados. En este momento, los fondos que tienen dinero puesto en compañías argentinas están mirando el devenir de la negociación con el FMI y las perspectivas para las elecciones de medio término de este año. Vidal aún no definió qué hará. Tal vez, en alguna de esas charlas, haya deslizado algo.

Además de Lacunza, también la acompañaron su ex jefe de Gabinete Federico Salvai, quien, ahora en su etapa como consultor, también suele usarla como comodín para charlas con empresarios. El diputado bonaerense Alex Campbell viajó por su cuenta, pero no se sabe a qué fue. Entre los organizadores de reuniones estuvieron Ezequiel Bisso, hijo de Fabiana Ricagno, la actual esposa del empresario Adrián Werthein, y el ex ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires Gabriel Sánchez Zinny, quien tras dejar la función pública se radicó en Washington como director de la consultora de lobby Blue Star Strategies.

Vidal también se reunió con Luis Almagro, secretario general de la OEA, organismo para el que la ex gobernadora fue designada veedora en las elecciones de este año en El Salvador.

Tanto el oficialismo como la oposición están mirando al norte. La política norteamericana está en los primeros meses de una nueva administración, por lo que resulta relevante conocer a los actores. Pero todos quieren saber una sola cosa. ¿Aceptará el FMI un acuerdo con Argentina? La vicepresidenta Cristina Kirchner pidió un gesto, pero todavía no hubo señales.