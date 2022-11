El punteo económico de Horacio Rodríguez Larreta si llega a la presidencia

El Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodriguez Larreta expuso cuáles serán las medidas que tomará en materia económica en caso de que las elecciones presidenciales de 2023 lo den como ganador. Dicho plan estaría basado en 4 ejes: “Inserción internacional, incorporación de tecnología de punta, simplificación y desregulación de procesos y adecuación del sistema educativo para los requerimientos productivos del siglo XXI”, detalló el funcionario.

Entre sus postulados, el primer tema que aparece es la bajar inflación, que en octubre cerró en un 6,3 % según datos del IPC. “No hay país que pueda tener un desarrollo serio y sostenible a futuro con inflación crónica”, apuntó Rodríguez Larreta.

Otro de los puntos nodales del plan es el empleo. Larreta apuesta a sacar “todos los obstáculos para el desarrollo” (eufemismo para una reforma electoral) y “aumentar la previsibilidad de la producción”, con la meta de generar trabajo privado y duplicar las exportaciones en un plazo de seis a ocho años. También afirmó que se necesitan “reglas laborales pro-empleo que acompañen a las empresas”, algo que varios gremios ya marcaron que repudian.

“En nuestro país no se crea empleo privado desde hace diez años. El empleo público no sustituye al privado, porque se financia con impuestos”, señaló Larreta en una crítica implícita a Mauricio Macri: el balance final de su gobierno indicó que a lo largo de sus 4 años de gestión el empleó privado se contrajo y creció el empleo público.

También señaló la importancia de impulsar el desarrollo de infraestructura logística, vial y de telecomunicaciones para favorecer la inserción en el mercado internacional. “Es imposible tener un programa económico sustentable sin crecimiento sostenido de las ventas externas. No hay crecimiento posible si no nos integramos al mundo exportando nuestros productos y servicios", apuntó.

"La restricción no es externa sino interna: no es que no tenemos capacidad de generar divisas, sino que somos incapaces de retenerlas voluntariamente, derivando en restricciones cambiarias (cepos) que aumentan la desconfianza”, definió Larreta que sugirió que bajo su gestión se favorecerá un relajamiento de las regulaciones para la compra de dólares. Optimista, aseguró que “este es el camino para cambiar para siempre la realidad de todos los argentinos y argentinas”. “La generación del 23 va a cambiar la historia para llevarnos a la Argentina de liderazgo del siglo XXI”, finalizó el Jefe de Gobierno porteño.

por R.N.