Cómo será el operativo "si la tocan a Cristina" contra el fallo en la Causa Vialidad

Militantes kirchneristas y gremios convocan a una movilización de cara al 6 de diciembre, día en que se conocerá el veredicto por la Causa Vialidad, la cual la tiene a la vicepresidenta Cristina Kirchner como una de las acusadas. La convocatoria ya se inició en redes con los hashtag #TodosConElla y #SeVieneElCristinazo que fueron tendencia: llaman a marchar a Comodoro Py en apoyo a CFK y repudio contra el "pelotón de fusilamiento" que ella denunció. .

“El 6D todos a Comodoro Py acompañando a Cristina como ella siempre estuvo apoyándonos a nosotros”, o “El pueblo no te abandona”, son algunos de los mensajes con los que se convoca a "la pueblada más grande de la historia de Argentina", son algunos de los mensajes difundidos desde cuantas camporistas.

Así mismo la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), convocó a un paro de actividades para el próximo martes, atentos a un veredicto que no sea favorable a Cristina. “Les estatales estamos con Cristina”, fue la consigna que el gremio difundió en sus redes sociales.

Si la tocan a Cristina... paramos el Estado. Les trabajadores no vamos a permitir un Lula en nuestro país. Basta de #Lawfare y persecución política. pic.twitter.com/dti1PafPdy — ATE Capital (@ATECapitalOk) November 29, 2022

El juez Juan Ramos Padilla, figura judicial abiertamente kirchnerista, realizó por su parte contundentes declaraciones incentivando la movilización del 6 de diciembre, luego de que la vicepresidenta pronunciara sus palabras finales en el juicio. “Si luego de conocerse el veredicto no hacemos una pueblada en Comodoro Py, no solo no habremos defendido a la mejor, sino que habremos dejado pasar un momento histórico", declaró el juez. Y agregó: "Pueblada no es violencia, es el pueblo expresándose en las calles pacíficamente para lograr restablecer el Estado de derecho y respeto a la Constitución Nacional".

El dirigente social Luís D´Elía, quien recientemente terminó de cumplir su condena por prisión domiciliaria, fue un paso más allá. A través de su cuenta de Twitter, anunció que mañana los delegados de FTV-Miles, agrupación de la cual él es el principal referente, decidirán un “corte de ruta por tiempo indeterminado en todo el país hasta que renuncie la Corte Suprema de Justicia y cese la persecución a Cristina”.

Mañana a las 18 hs los delegados de la FTV-MILES deciden "CORTE DE RUTA POR TIEMPO INDETERMINADO EN TODO EL PAIS HASTA QUE RENUNCIE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y CESE LA PERSECUCIÓN A CRISTINA"#QUEKILOMBO... — Luis D'Elia (@Luis_Delia) November 30, 2022

En su exposición final, Cristina Kirchner declaró: “Si dije que este era el tribual del lawfare, después de todo lo que me tocó vivir, este tribunal es un pelotón de fusilamiento”. En su exposición, la vicepresidenta cuestionó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron que sea condenada a 12 años de prisión y su inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

“Cuando dije que la sentencia estaba escrita nunca pensé que iba a estar tan mal escrita o actuada como lo hizo la Fiscalía. Nada de lo que dijeron pudieron probarlo. Los hechos no solo eran falsos, sino que no habían existido”, alegó la vicepresidenta, quien continúa asegurando que la causa en su contra es un invento.