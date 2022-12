VIDEO: Tailhade dijo que la UCR "fue sodomizada" por Mauricio Macri

El diputado oficialista Rodolfo Tailhade dijo que la UCR “fue sodomizada” por Mauricio Macri. “La UCR no está siendo conducida por el ex presidente Macri: directamente fueron sodomizados por el ex presidente Macri. Negri y la Unión Civica Radical fueron sodomizados por Macri, y hoy estamos pagando las consecuencias”; sentenció Tailhade, con vehemencia.

Minutos antes, el diputado había dirigido duras críticas al diputado radical Mario Negri, a quien calificó de “soldado raso” que cumple órdenes de “el general que está disfrutando en Qatar después haberse patinado 45 mil millones de dólares”, en referencia al ex presidente Mauricio Macri.

Dichas declaraciones tuvieron lugar en la Cámara de Diputados, donde, luego de la falta de quórum por la ausencia de la oposición en la sesión, Cecilia Moreau seguirá como presidenta de la Cámara de acuerdo al reglamento, pese a que el Frente de Todos no logró quórum debido a la negativa de Juntos por el Cambio de bajar al recinto a la sesión donde iba a tratarse su reelección.

Esta decisión de Juntos por el Cambio se debió a luego de que Moreau suspendiera las designaciones para el Consejo de la Magistratura que ella misma había enviado hacía dos semana, cosa que desató la furia del bloque opositor.

"Estamos frente a un hecho de enorme gravedad institucional ya que Cristina Kirchner quiere atropellar a la Justicia. No estamos en ningún escándalo personal, no pueden ser que se lleven por delante las instituciones de la República" había dicho Mario Negri sobre los últimos hechos acontecidos en el recinto y en referencia a los cruces en la Justicia por los nombramientos de diputados de Juntos por el Cambio en el Consejo de la Magistratura.

por R.N.