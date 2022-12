Luis D'Elía le contestó al Cuervo Larroque: “quedate vos en tu casa”

El dirigente social Luís D´Elía cruzó al ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, luego de que este le bajara el tono a los pedidos para marchar en respaldo de Cristina Kirchner. “Quedate vos en tu casa, Cuervo Larroque. Nosotros vamos a marchar”, disparó el referente del partido MILES en diálogo con Delta 90.3.

Frente a los llamados a manifestarse tanto de D´Elía como de otros referentes kirchneristas como el juez Juan Ramos Padilla, Larroque le había bajado el tono a dichos pedidos, diciendo que “no es la salvadora, ni se piensa desde ese lugar” y llamando a un clima de mayor consenso entre la población, posición que motivó la diferencia con D´Elía, quien hace varios días que llama a una manifestación popular el 6 de diciembre, día en que se conocerá el fallo de la Causa Vialidad, que tiene a la vicepresidenta entre sus principales implicados.

“Mañana hay que estar contra el lawfare”, sentenció D´Elía. "Tengo la impresión de que va a ser una jornada igual a la del 27 de enero de 2002 cuando se nos sumó buena parte de la clase media porteña. Veo tanta indignación que mañana la gente va a pasar por arriba de los dirigentes", apostó.

Hacia el final de la entrevista, el conductor Mauro Federico afirmó que, si bien no había hablado con Cristina, si lo había hecho con gente cercana a ella. “Me confirmaron que Cristina mandó a pedir que la gente no se movilizara. ¿Van a marchar incluso contrariando lo mismo que pide Cristina?”, preguntó el conductor.

"Cristina es una gran estadista, quizás el mejor cuadro del campo popular en América Latina, pero de cuestiones tácticas que nos deje manejarlo a nosotros, ¿tamos?” contestó D´Elía. “Estoy seguro que un montón de argentinos de bien se van a sumar", agregó, optimista.

Con motivo del esperado fallo, el cual varios sectores del kirchnerismo intuyen que no será favorable para la vicepresidenta, gremios alineados al gobierno, como ATE, se sumarán a la movilización, tal y como comunicaron en sus redes sociales. “Les estatales estamos con Cristina”, fue la consigna que el gremio difundió. También se sumará la organización Justicia Legítima, además de varias agrupaciones de derechos humanos.

Sin embargo, varias agrupaciones, como La Cámpora y Movimiento Evita, no marcharán en respaldo de la vicepresidenta, actitud que D´Elía cuestionó duramente en su programa de radio. ““Se cansaron de decir ‘no se metan con Cristina, sino qué quilombo se va armar'. Bueno, se van a meter con Cristina, el martes a las seis de la tarde. La van a condenar. No le pudieron pegar un tiro, la van a intentar sacar de la cancha por la vía de la demonización judicial y política. Y todos los que están ahí, ¿qué carajo van a hacer? ¿van a mirar? ¿van a esperar el resultado de la apelación? ¡Pero no me jodan, por favor!”, reclamó en su editorial.

El fiscal Diego Luciani solicitó 12 años de condena por los cargos de asociación ilícita agravada y de administración fraudulenta de la Obra Pública.