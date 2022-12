Qué dijo Marcelo D'Alessandro sobre los chat con jueces

El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, usó su cuenta de Twitter para responder por la filtración de supuestos chats con jueces, funcionarios macristas y empresarios de medios para ocultar un viaje a Bariloche. “Otra vez, la mafia kirchnerista en su máxima expresión. Financian con los impuestos de todos una operación tragicómica de inteligencia para salvar a la jefa. Amenazan y extorsionan porque es la única manera en la que saben hacer política. No les cree nadie”, comenzó D’Alessandro su descargo.

“Hace más de 15 años le inventaron cuentas en Suiza a Enrique Olivera. Después lo acusaron de narco a (Francisco) De Narváez. Hoy fabrican un gran montaje con lo que se fueron robando por ahí y levantan la mano para que no queden dudas de que fueron ellos los que cometieron el delito. Por supuesto, voy a hacer la denuncia penal para que los responsables de esta canallada reciban la condena que merecen delincuentes de su calibre. Se les acabó la impunidad”, agregó luego el funcionario.

Según pudo investigar PERFIL, una filtración de dos supuestos grupos de Telegram reveló muestras de conversaciones en las que varios personajes, entre ellos D’Alessandro, buscan cómo justificar la financiación de un viaje a Bariloche, al cual habrían sido invitados por el Grupo Clarín y hombres de inteligencia. También estarían involucrados, entre otros, el Juez Federal Pablo Cayssials, el juez Julián Ercolini y el fiscal General porteño, Juan Bautista Mahiques.

Las conversaciones de Telegram se habrían desarrollado a raíz de dos notas periodísticas de los medios “El Destape” y “Página 12”, en las que se detalló que el jueves 13 de octubre hubo un vuelo gestionado por la empresa Flyzar desde San Fernando a Bariloche con pasajeros que compartieron una estadía en la residencia del magnate Joe Lewis en Lago Escondido.

El primer grupo de chat a los que accedió PERFIL habría sido armado el 17 de octubre y según surge de la filtración, su creador habría sido Pablo Casey, sobrino del empresario dueño de Grupo Clarín, Héctor Magnetto y director de Asuntos Legales e Institucionales de dicho grupo. También lo integraría el CEO del grupo empresario Jorge Rendo.

Durante largas conversaciones, los involucrados buscarían frenar notas periodísticas acerca del viaje y debaten la manera de cerrar la causa judicial ante una denuncia sobre el vuelo y el encuentro que mantuvieron.

“Muchachos les cuento: la fiscal federal de Bariloche bien, buena predisposición, me ofreció mandar la causa a Py o en su defecto pedir o que aportemos nosotros o ella pedir a la empresa las facturas del vuelo y eventualmente del hospedaje con los denunciados, digamos, sin Jorge y sin Pablo, y en base a eso cerrarla, así que si están de acuerdo avanzo en alguna de estas opciones”, dice en un presunto audio Juan Bautista Mahiques. Los “Jorge” y “Pablo” que mencionaría son Rendo y Casey, que no figuraron en el vuelo porque habrían estado en Bariloche esperando a los pasajeros para ser los anfitriones.

Para frenar las notas periodísticas, especulan con informar a determinados periodistas sobre la gravedad de haber sido espiados y a partir de ello haberse filtrado la información sobre el viaje. “Fuimos víctimas de espionaje ilegal dice y agrega que por las dudas podrían averiguar por una facturita de Lago Escondido para tenerla”, se escucha en la voz de quien se presente como Mahiques hijo.

Sobre la posibilidad de instalar el espionaje que sufrieron en los medios, D´Alessandro habría enviado un audio diciendo: “Yo estoy de acuerdo y haría mucho mucho hincapié en el tema del espionaje, inclusive diría lo que yo creo que es verdad: los tipos de la PSA de Bariloche no se cuánto conocimiento tienen de nosotros, con lo cual hay una clara órden de seguir por lo menos a ciertas personas o a nosotros en función de lo que hacen. Yo haría mucho hincapié en el tema del espionaje y de la gravedad de lo que esto realmente significa sin dar demasiado detalle y me gustó lo que dijo (el ex jefe de Legales de la SIDE) Leo Bergroth, porque hay gente que ni siquiera nos conocía y es verdad también que nos subimos a último momento”.

También, en un momento del chat, D´Alessandro asegura que logró frenar el tema en uno de los portales más importantes del país, así como también, según dicen los presuntos involucrados en el chat, con otros medios, y hasta con un canal de noticias.

Luego de que se diera a conocer esta investigación, el ministro de Justicia, Martín Soria, aseguró que los jueces y funcionarios de Juntos por el Cambio que habrían participado del grupo de chat incurrieron en el delito de “dádivas, tráfico de influencias, encubrimiento, falsificación de documentos, prevaricato y hasta eventuales tormentos y privaciones ilegítimas de la libertad”.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario publicó la revelación de PERFIL y aseguró que “los chats posteriores al misterioso encuentro en Lago Escondido entre jueces y camaristas federales, funcionarios de Cambiemos, autoridades del grupo Clarín y ex funcionarios de la SIDE, constituyen la radiografía precisa de la podredumbre del lawfare”.

por R.N.