Directivo del Grupo Clarín cuestiona los datos de Verbitsky

Por ahora solo ha respondido uno de los 100 argentinos mencionados como mayores compradores de dólares en la era Macri en un artículo de Horacio Verbitsky en el portal El Cohete a la Luna. El resto guarda silencio. Y ese único que ha reaccionado es Jorge Rendo, miembro del directorio del Grupo Clarín que niega la información publicada en una carta enviada al propio periodista.

"Sr. Director. Me dirijo a Ud. en referencia a la nota 'Ahora, las personas', publicada el 31 de mayo. La referida nota se basa en una planilla de nombres de quienes se dice, cito textual, que 'todos los integrantes de la lista compraron dólares en el Mercado Único Libre de Cambios para atesoramiento'. Desconozco el origen o fuente de esa información pero, en mi caso, carece de toda veracidad", arranca Rendo. "En efecto, durante el periodo mencionado en la nota, atesoré con ahorros legítimos y declarados, títulos de deuda emitidos por la República Argentina por un total sustancialmente menor al que se menciona en la referida lista. Esos activos los mantuve durante años en el país y mucho después los vendí en el exterior. Esta operatoria no pasa por el Mercado Único de Cambios porque no se afectan las divisas en poder del BCRA y de ninguna forma pueden ser asimiladas a las compras de monedas extranjeras en la Argentina", contesta el directivo de Clarín.

"Por otra parte y si bien la mecánica es similar, tampoco efectué una operación de las conocidas como 'contado con liqui' porque mantuve los títulos en mi poder durante mucho tiempo y fue la forma que consideré la mejor para mantener esos ahorros", continúa Rendo. "Como Ud. sabe el contado con liqui es una operación financiera legal para superar imposibilidades de acceso a las divisas las que, por otra parte, no existían a la época en que compré los títulos. Le agradezco, desde ya por considerar esta aclaración. Jorge C. Rendo", firma.

A su vez, El Cohete a la Luna le respondió a Rendo en el propio artículo de Verbitsky: "La confusión entre una operación de cambio y una operación de títulos es imposible. Cuando una persona o una empresa adquieren billetes o divisas en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC) la operación pasa a integrar el Registro Informativo de Operaciones de Cambio (RIOC), con los datos del banco en que se realizó y la fecha de la operación. En cambio, la venta de títulos en el exterior no es registrada por el Banco Central. Según el descargo de Rendo, tampoco se trató de una operación de contado con liqui, ya que mediaron años entre la adquisición de los títulos en el país y su venta fuera del país. Por lo tanto no es materialmente posible que esa operación figure en la base de datos del RIOC. Es como si un auto fabricado por Ratazzi apareciera en la lista de bebés nacidxs en la maternidad de Belocopitt".

por R.N.