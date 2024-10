El PRO responde con dureza a las acusaciones de Lousteau contra Mauricio Macri

La interna en Juntos por el Cambio suma un nuevo capítulo de confrontación, esta vez entre el PRO y el senador radical Martín Lousteau. La vicepresidenta del PRO e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, lanzó duras críticas contra el legislador porteño luego de que este cuestionara el papel de Mauricio Macri y del partido en los debates recientes sobre jubilaciones y educación pública en el Congreso.

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Martínez respondió con firmeza a las declaraciones de Lousteau, quien acusó al PRO de actuar en función de los intereses de Macri y de adoptar posturas contradictorias. "El Senador proyecta, sentado en la banca que ganó gracias a Macri", escribió la dirigente, en una clara alusión a la relación política que el senador mantuvo con el exmandatario.

La intendenta no se detuvo allí y arremetió contra la trayectoria del exministro de Economía de Cristina Kirchner y embajador en Estados Unidos durante la gestión de Cambiemos. "No tengo registro de algo bueno que haya hecho Lousteau por la Argentina, y no tiene autoridad moral para poner en duda al PRO y a Mauricio", sentenció Martínez, rechazando las críticas del senador.

Las declaraciones de Lousteau, que provocaron la reacción del PRO, apuntaban a cuestionar la conducta del partido en los últimos debates legislativos. Según el senador, el PRO y, en particular, Macri adoptan posiciones según sus conveniencias: "Si le entregan negocios o consigue lo que quiere, entonces está en contra de los jubilados y de las universidades. En cambio, si no le dan cosas, está a favor de los jubilados y de la educación", afirmó Lousteau.

La encuestadora Mora Jozami también se sumó a la polémica, aportando datos sobre la percepción del senador en la Ciudad de Buenos Aires. Desde su cuenta en X, señaló: "Casi 70% de imagen negativa tiene Lousteau en CABA. Quién te dice quizás con estas declaraciones llega a 80%". La publicación de Jozami destaca el impacto que podrían tener las declaraciones del legislador sobre su imagen pública en el distrito que representa.

por R.N.