Victoria Villarruel se metió en la interna del PJ con críticas a Cristina Kirchner

En un nuevo capítulo de la interna del Partido Justicialista (PJ), la actual vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, lanzó un fuerte cuestionamiento contra la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. A través de un mensaje publicado en la red social X, Villarruel se refirió al lema de la lista liderada por la ex vicepresidenta, "Primero la Patria", y lo usó como eje para interpelar la gestión pasada del kirchnerismo.

"Cristina de Kirchner llama a su lista Primero la Patria. Si es primero la Patria ¿por qué nos dejaron el país sumido en la pobreza? Si es primero la Patria ¿por qué la dejaron indefensa? Si es primero la Patria ¿por qué los trabajadores sufren la inseguridad y ellos trabajaron para liberar a los delincuentes?", cuestionó la vicepresidenta en su publicación.

El mensaje no se limitó a poner en duda el lema de la lista kirchnerista, sino que también incluyó críticas a la política de seguridad y defensa que caracterizó a los gobiernos de Cristina Fernández. "Primero la Patria no es instalar la división, el revanchismo y el resentimiento entre los compatriotas. Primero la Patria no es instalar una base china en la Patagonia. La Patria se defiende impidiendo que se roben nuestra pesca, lo que nunca hicieron bajo su gobierno", señaló Villarruel, haciendo referencia a temas sensibles como la soberanía territorial y la gestión de los recursos naturales.

La vicepresidenta también cargó contra lo que consideró un "legado" del kirchnerismo: "Pobreza infantil, jóvenes que no saben sumar y restar, inseguridad que destroza familias argentinas, narcotráfico que pudre la carne y el espíritu". En su crítica, Villarruel buscó enfatizar los problemas estructurales del país, atribuyéndolos a lo que calificó como una gestión ineficiente de quienes "se llenaron la boca con la Patria".

La intervención de Villarruel en la interna justicialista se da en un contexto de creciente tensión y disputas dentro del PJ, donde el ala kirchnerista y sectores más moderados pugnan por definir el rumbo del partido. Las palabras de la actual vicepresidenta abren un nuevo frente de debate, evidenciando la profundidad de las divisiones y la disputa por el relato de la "Patria".

por R.N.