Ricardo Quintela: "No fue cierto que no quise atender a Cristina Kirchner"

En un contexto de incertidumbre dentro del peronismo, y de cara a la interna partidaria, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, expresó su visión sobre los desafíos que enfrenta el Partido Justicialista (PJ) y su relación con las figuras clave del espacio, en particular con la vicepresidenta Cristina Kirchner, y la gravitación de la política nacional en torno a Javier Milei. A pesar de la complejidad del escenario actual, Quintela dejó en claro su disposición a participar activamente en la reconfiguración del peronismo, planteando la necesidad de un liderazgo renovado que logre recuperar el atractivo electoral perdido.

Sobre la relación con Cristina Kirchner, Quintela rechazó las versiones que sugerían una falta de diálogo o una distancia deliberada. "No fue cierto que no quise atender a Cristina Kirchner, estaba en una actividad y cuando vi el llamado, era tarde", explicó, al tiempo que reconoció que "los tiempos están acotados para una conversación profunda con Cristina". Frase en referencia a la posibilidad de que decline su candidatura, algo que negó de plano.

En este sentido, subrayó la importancia de avanzar hacia un proceso de renovación: "Hay compañeros que creen que tiene que haber un proceso de cambio de figuras y lenguaje para conformar una propuesta". Este cambio, sostuvo, debería ir acompañado de un esfuerzo por "convocar a aquellos gobernadores de origen peronista que están en alianzas provinciales". Allí de alinean varios intendentes bonaerenses enojados con Máximo Kirchner y La Cámpora, y gobernadores que la propia CFK ha tratado de traidores, como Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) o Hugo Passalacqua (Misiones).

El gobernador riojano fue crítico con la situación actual del PJ, señalando que "el peronismo perdió su condición de movimiento nacional" y que muchas provincias han quedado "atomizadas", adoptando estrategias independientes según sus intereses locales. "Hay una confederación de provincias que hacen lo que les conviene", apuntó, lo que, a su juicio, debilita el proyecto nacional. En esa línea, Quintela abogó por que "la conducción debería marcar cuál es el camino que deberíamos transitar y el PJ puede cubrir ese espacio vacío".

Quintela se mostró cauto respecto a los desencuentros con otros dirigentes del PJ, evitando las críticas directas. "No soy partidario de juzgar a mis pares y cada uno sabrá por qué hicieron lo que hicieron", expresó, y puntualizó que "que haya cosas que no comparta con Raúl Jalil no quiere decir que deje de ser compañero". Propuso, en cambio, adoptar un rol "altruista, constructivo y no obstructivo" como oposición, destacando la necesidad de "recuperar la forma de seducir a los votantes que se alejaron, porque por el momento no podemos enamorar", marcó en diálogo con El Disparador (Delta 90.3).

Respecto al panorama económico y las propuestas de Javier Milei, Quintela no escatimó en críticas. Afirmó que el candidato libertario "demuestra que no tiene conocimiento de la gestión pública" y que "no conoce la potencialidad de cada una de las regiones de la Argentina, por eso no vamos a escuchar un plan de desarrollo y crecimiento". Cuestionó duramente las ideas económicas de Milei, calificando la propuesta de déficit cero como "una crueldad con que trata al pueblo", en contraste con la posición de los gobernadores, que han buscado garantizar una distribución equitativa de los recursos. Además, cargó contra la gestión del actual presidente, señalando que "todos los presidentes respetaron la coparticipación, salvo el actual, que debe más de un año de fondos, que son más de 320 millones de dólares".

Quintela finalizó su análisis enfatizando la necesidad de un debate profundo sobre el rol del peronismo y la manera en que el PJ debe enfrentarse a la nueva coyuntura política, con actores emergentes como Milei y una creciente desafección de su base electoral histórica. "Es importante debatir en profundidad cuál es el rol del peronismo", concluyó, abriendo la puerta a un proceso de redefinición en el que se recupere la capacidad de movilización y conquista de los votantes desencantados.

por R.N.