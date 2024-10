Santiago Caputo: Tiros, líos y tatuajes

Santiago Caputo volvió a ser noticia por sus movimientos excéntricos. El todopoderoso asesor de Milei sigue sumando extravagancias y ahora se conoció un video en el que se lo ve practicando tiro de combate en un polígono de San Telmo al que suele ir para descargar tensiones.

El video fue compartido en la red social Instagram por el propio instructor de Caputo, llamado Sebastián Flores, quien suele publicar videos de sus alumnos, hombres y mujeres, que van a aprender a tirar con armas de fuego en su escuela sobre la calle Piedras al 700.

Según su cuenta de Instagram, @Tecprocom, Flores es un ex granadero especializado en armería, con una extensa trayectoria en formación de integrantes de las diferentes fuerzas armadas en uso de armas de fuego. Se especializa en tiro de combate y su curso tiene seis módulos: iniciación, precisión, desenfunde, dinámico, disparo a extrema corta distancia y prácticas con baja o cero luminosidad.

Bang bang. La viralización del video surgió por la publicación del usuario @mis2centavos –llamado Javier Smaldone– en la red social X (ex Twitter). Consultado por NOTICIAS, Smaldone dijo que el video se lo mandó un usuario de Instagram al que él no conoce, pero que lo tomó de la propia cuenta del instructor, que luego borró la publicación.

No es la primera vez que Caputo alardea de su manejo de armas de fuego. En julio de este año, publicó en la cuenta @snakedoclives de la red social X un video en el que se ven pistolas, ametralladoras y otros elementos de combate como chalecos antibalas, cascos y walkie talkies para mostrarse amenazante (y alardear). El video estuvo acompañado del siguiente mensaje: “Dedicado al Topo Rodríguez, Diego Sehinkman, la ANMAC, los que manejan híbrido y al enfermo mental que le puso 'Bioeconomía' a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca”. ¿Qué quiso decir? ¿Les pegaría un tiro a todas esas personas? En el lenguaje encriptado de Caputo pareciera decir eso. Ahora, al conocerse su entrenamiento con arma de fuego, se explica mucho mejor aquel video de julio de este año. Caputo no sería el dueño de las armas, sino que habría grabado el video un día en sus clases de tiro y –tal vez excitado por tanto plomo– alardeó con ellas en redes.

Superagente. Esta debilidad de Caputo por las armas y la acción está emparentado a un deseo de juventud de convertirse en agente de inteligencia, tal vez inspirado en películas de acción como James Bond, el agente con licencia para matar del servicio inglés, o series como Fauda, que retrata la vida de un agente del Mossad. Caputo, cuando terminó el secundario, soñaba con convertirse en agente de la SIDE y por eso estudió tres años de Ingeniería Informática en la Universidad de la Defensa Nacional, pero abandonó cuando conoció a un verdadero agente que le contó que ser espía no era algo tan glamoroso. A la luz de los acontecimientos, cumplió su sueño de forma indirecta, porque hoy controla la SIDE a través del secretario de Inteligencia Sergio Neiffert, quien le reporta a diario sobre todos los movimientos del organismo.

Otro exabrupto conocido de Caputo en X fue el día que se publicó la foto de un ejemplar del libro “El arte de subir (y bajar) la montaña”, del ex jefe de Gabinete de Macri, Marcos Peña. El libro aparecía apuñalado y rasgado con una daga de estilo romano. Esta imagen fue subida a la cuenta @kepler86b, que tendría también vinculación con Caputo. Por este episodio, el propio Marcos Peña llamó por teléfono al asesor y le pidió que aflojara con esa violencia simbólica porque podía provocar que un fánatico, algún día, intentara congraciarse con su ídolo, agredir a cualquiera de los dos y hacer que la historia termine en una tragedia. Caputo entendió la reflexión y le dijo que estaba de acuerdo. Pero el punto del asesor no era lastimar a Peña, sino representar de manera gráfica lo que él pensaba de las ideas del ex funcionario. Ideas que, según Caputo, provocaron la moderación de Macri en el 2015, cuando el asesor de Milei sostenía que había que acelerar en la demanda social antikirchnerista y antiprivilegios para la clase política. En esos años, Caputo fue marginado de los equipos de comunicación del Gobierno. Es decir que con Peña tiene un problema que roza lo personal.

Mafia rusa. Caputo, además de su pasión por las armas blancas o de fuego, también tiene otra debilidad: los tatuajes. Uno de los primeros dibujos que se hizo fue el escudo de la familia Caputo, pero el cambio trascendental llegó cuando un amigo le regaló un libro llamado “Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia”. Esta obra está dividida en tres tomos de colores rojo, azul y violeta, está basada en fotografías de presos de la mafia rusa, junto con las traducciones y explicaciones de cada tatuaje. En su brazo derecho, por ejemplo, Caputo lleva tatuada una proclama anticomunista en ruso que dice: “Una cabaña, una casa de campo y una caja de ahorros, un barco, un coche y un garaje calmarán mi capricho”.

A todo esto se le debe sumar que el asesor se convirtió en un fanático de Benjamín Solari Parravecini, el artista argentino que trascendió por sus dibujos proféticos y que, según los libertarios, predijo la llegada de Javier Milei a la Presidencia de la Nación. La obra “El Hombre Gris” la tiene tatuada en toda la espalda.