Silvina Batakis: flamante ministra, bostera y peronista

“¿Dónde querés que imprima los patacones, en Ciccone?”. La frase es de la flamante ministra Economía Silvina Batakis y fue lanzada ante un grupo de funcionarios kirchneristas durante los años en que Daniel Scioli era gobernador bonaerense y Cristina Kirchner, presidenta. Era junio del 2012 y la tensión que se vivía en ese momento era porque la provincia de Buenos Aires no tenía la plata para pagar los sueldos y el medio aguinaldo. El Gobierno nacional se llevaba a las patadas con el provincial. Batakis estaba en la vereda de enfrente del kirchnerismo, pero, hasta ese momento, se llevaba bien con el ministro de Economía Hernán Lorenzino ¿Por qué? Porque era de Boca. Batakis es fanática del club de la Ribera al punto de sacarle lágrimas de alegría y tristeza. En una entrevista de hace diez años en la revista La Tecla habló largo y tendido de su fanatismo por el club, contó que a su hijo lo hizo socio de Boca a los 2 meses de vida y que llegó a participar de la vida política del club en la elección del 2011, en la que fue electo Daniel Angelici. Ella trabajó para Jorge Amor Ameal.

Sobre River, en sus redes sociales escribe el nombre del club con B larga, para chicanear con la vez que el equipo descendió a la segunda división, pero sobre este punto no son todas cargadas. También hay una cuota de drama: “Cuando River se fue a la B tuve una contradicción, sentí que cualquiera se puede ir a la B. Me dio miedo. Al principio lo disfruté y después llegó esa sensación de 'guarda, si River se fue a la B, cualquiera se puede ir'”, reflexionaba en el 2012. Es fanática de Riquelme, el actual vicepresidente del club, de Carlitos Tevez, de Diego Maradona y también de Martín Palermo. En su cuenta de Facebook tiene una foto con el ex DT de Belgrano de Córdoba, Ricardo “El Ruso” Zielinski, que dirigió el equipo en aquel célebre partido en que River se fue a la B. Así de fanática es.

Batakis llegó a la vida política de Boca por Silvia Gotero, esposa del fallecido dirigente xeneize Roberto Digón. A través de ella asoció a Daniel Scioli a Boca, cuando era gobernador. Un día lo fue a ver a La Ñata, en Tigre, y le preguntó si era socio del club. Él le dijo que no y ella lo convenció para que se asociara. Se llevó una copia de su DNI y al día siguiente le llevó el carnet. Gestión express.

Con Gotero no solo la une la pasión por el club, sino también la militancia dentro del peronismo. A pesar de que nació en Tierra del Fuego y estudió en La Plata, Batakis tiene una importante relación con las mujeres del peronismo porteño. Además de Gotero, su otra amiga militante es María Rosa Muiños, ex legisladora porteña y actual defensora del Pueblo de CABA. Muiños es la esposa de Juan Manuel Olmos, el jefe de asesores del presidente Alberto Fernández. El día que se propuso a Batakis como ministra, además del presidente del Banco Central, Miguel Pesce, Olmos también estaba en Olivos. Batakis había sido asesora en el Banco Ciudad de Claudia Neira, actual legisladora del NEP, el espacio de Olmos dentro del peronismo porteño. Es decir que era una vieja conocida de todos.

Política

En la entrevista del 2012, Batakis dio definiciones sobre cómo piensa ella la economía de un país. “A la economía siempre la debe manejar la política. El ministro de Economía tendría que estar a disposición del resto de los ministros. Termina siendo el eje de un radio, porque todas las demandas terminan siendo de dinero”, dijo en aquel entonces.

Unos días antes de asumir estuvo en la Federación Argentina de Municipios y dio su mirada sobre el rumbo de la economía y los desafíos de cara al 2023. Dijo que se necesitaban cambios “profundos” y “rápidos” además de la necesidad de “bajar la inflación, mejorar los salarios y bajar la cantidad de masa circulante”, es decir, la emisión. En aquel encuentro compartió panel con el intendente Fernando Espinosa, presidente de la Federación, y también con “El Vasco” José Ignacio De Mendiguren, presidente del BICE. El día que asumió, Batakis se cruzó con “El Vasco” y le recordó su encuentro de la semana anterior. “Fue premonitorio”, le dijo. Estaba contenta.

Además de Boca Juniors, Batakis también es fanática de los vestidos. Hace unos años eliminó un baño de su casa para convertirlo en vestidor por la cantidad de prendas que tenía. Le dicen “La Griega”, habla griego y su lugar en el mundo es la isla de Creta, pero sus vacaciones las pasa en La Lucila del Mar. Todo no se puede.