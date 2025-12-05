Guerra de periodistas: Rial lo atacó a Joni Viale por la pauta del "Chiqui" Tapia

La ofensiva de Jorge Rial contra Jonatan Viale estalló en un momento en que el “clan Viale”, como lo llama el conductor de "Argenzuela", ya estaba bajo la lupa. Según el programa de streaming de Rial en Carnaval, Joni habría iniciado una fuerte campaña mediática contra la AFA después de supuestamente quedarse, en octubre, sin la pauta que recibía del CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado), organismo que preside Claudio "Chiqui" Tapia.

El cruce entre Rial y Viale escaló hasta convertirse en una de las peleas mediáticas más comentadas del cierre del año. Todo comenzó en el marco del escándalo que rodea a la AFA y a “Chiqui” Tapia, cuando Rial dedicó buena parte de su programa para cuestionar con dureza a Viale, a quien acusó de tener una conducta ambigua y vínculos económicos poco transparentes. Según él, el periodista “tira mierda, le respondés y después te llama para explicar”, una actitud que lo irrita y que comparó con la postura “más frontal” del padre de Joni. En ese mismo tono, lo acusó de no tener “el culo limpio” y de haber armado “una estructura” en la que su esposa sería la encargada de manejar la recaudación. Rial incluso preguntó en vivo cómo había hecho Pablo Toviggino para financiar al canal de streaming Carnaval y contratar figuras como Tinelli, él mismo, Fantino y Canosa, insinuando montos millonarios detrás de ese esquema. Viale negó los cargos.

La polémica surgió a partir de la interna en la AFA por el pasillo que Estudiantes le hizo a Rosario Central, un episodio que desencadenó acusaciones cruzadas, un documento presuntamente falsificado y denuncias de que ese conflicto expuso un entramado mayor donde confluyen dinero, poder institucional y medios de comunicación. Para Rial, ese escenario es la puerta de entrada para poner en discusión la independencia de ciertos periodistas y los intereses que —según él— operan detrás de sus editoriales. Su mensaje fue directo: mientras algunos se presentan como voces cristalinas, también forman parte del entramado que pretenden cuestionar.

En paralelo, Alejandro Fantino se sumó a las críticas contra Viale desde otro frente. En una transmisión que rápidamente se volvió viral, afirmó que el conductor “tiene dueño” y que ese dueño sería Carlos Fígoli. Le pidió públicamente que averiguara quién le paga el sueldo y cuestionó que se presente como una figura independiente mientras trabaja en un medio que —según él— está vinculado al mismo poder que dice interpelar. Fantino sostuvo que Viale habla con libertad sólo hasta donde le permiten quienes financian su espacio, profundizando así la idea de que el periodista estaría condicionado por intereses ajenos a su labor. Viale lo niega.