Guillermo Moreno: “El de Milei fue el discurso de un revolucionario”

Aunque no es una información demasiado extendida, Guillermo Moreno conoce bastante al nuevo presidente de Argentina. Un día se lo cruzó de casualidad en un programa de Mauro Viale, a principios del gobierno de Mauricio Macri, y desde entonces entablaron una cordial relación. Hasta que llegó la pandemia, de hecho, solían cruzarse a charlar al menos una vez por mes.

Es decir: el ex secretario de Comercio conoce bastante como funciona la cabeza de Javier Milei. Y, después de escuchar su discurso, dice: “Habló un revolucionario, aunque me dejó absolutamente sorprendido: dice que de la crisis se sale vendiendo menos”.

“Compartimos el diagnóstico con Milei. Nosotros hace rato venimos hablando de la súper crisis, hace años. Ahora: es la primera vez que para salir de la crisis se le ofrece al sector privado vender menos, que un empresario tiene que vender menos, esto nunca lo escuché. ¿Cómo se va a salir de una crisis así? Se sale vendiendo más, no menos", le dice Moreno a NOTICIAS.

Luego, el ex secretario de Comercio completa: "Lo que vimos fue el discurso de un revolucionario, no sólo en las formas sino en el fondo. Citó a Huerta de Soto, a Benegas Lynch, dijo que no va a cambiar sino que va a vencer y resistir. Eso tiene un fin bastante corto. Milei no tiene modelo macroeconómico. Se va a deprimir”.