Insólito: Juan Manuel Abal Medina “peló lomo” en el zoom de la Causa Cuadernos

El juicio por la Causa Cuadernos sumó un episodio inesperado cuando Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete durante el kirchnerismo, apareció sin camisa en plena audiencia virtual. Ocurrió en la séptima jornada del debate oral, donde se investigan presuntos pagos de sobornos por parte de empresarios de la construcción a funcionarios del entonces oficialismo. La secuencia, captada por las cámaras del sistema remoto, mostró al ex funcionario de pie, con el torso desnudo y moviéndose por su oficina frente a una biblioteca, aunque sin que llegara a verse su rostro. El incidente se viralizó de inmediato y agregó un tono insólito a uno de los expedientes más sensibles de los últimos años.

La imagen tomó por sorpresa a todos los presentes en la audiencia. Abal Medina se conectó al Zoom como uno más de los imputados, pero la transmisión lo mostró caminando sin remera dentro de su espacio de trabajo mientras la audiencia continuaba su curso. Minutos más tarde, reapareció encuadrado de manera correcta, ya vestido, aunque sin hacer referencia alguna a lo ocurrido. El episodio motivó comentarios entre las partes, pero no derivó en sanciones formales.

Abal Medina llegó a este juicio luego de que la Justicia encontrara dos pendrives pertenecientes a su secretario personal con información considerada “detallada” sobre el financiamiento de la campaña electoral de 2013. A partir de ese hallazgo quedó involucrado en la investigación, aunque siempre negó haber recibido coimas y sostuvo que los fondos correspondían a aportes de campaña declarados.

El proceso oral, que revisa la estructura de recaudación ilegal denunciada por el chofer Oscar Centeno, avanza con decenas de imputados y un escenario político atento a cada movimiento. En ese marco, la aparición del ex jefe de Gabinete en una situación doméstica insólita aportó un episodio tan llamativo como incómodo. Aunque fugaz, la escena volvió a poner su nombre en el centro de la conversación pública en un juicio que todavía tiene para largo.