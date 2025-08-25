Javier Milei en la mala: el desbande de los amigos del campéon

Javier Milei, que en su adolescencia fue arquero, sabe que en el fútbol y en la política hay rachas. Y que algunas, sobre todo las malas, pueden extenerse más de lo esperado. De golpe, cuando entra una pelota, entran todas, y el arquero parece pintado y no llega a ninguna. En estos días, al Presidente lo están peloteando y todas se clavan en el ángulo. El caso de las coimas en Discapacidad, que involucra de lleno a su hermana Karina, lo dejó desnudo ante la sociedad. Y ya hay encuestas, como la de la consultora Proyección, de Santiago Giorgetta y Manuel Zunino, que hablan de una baja significativa de la popularidad del líder libertario. Según ese estudio, solo dos de cada diez encuestados creen que Karina Milei no tiene nada que ver con el escándalo. Y entre quienes se dicen adherentes de La Libertad Avanza, tres de cada diez dudan en volver a votarlo. Es una caída -en picada- del 30 por ciento.

Además de que el arquero Milei no llega a ninguna, sus compañeros de equipo, los que hasta ayer usaban con orgullo la camiseta violeta, ahora empiezan a darse vuelta. Huelen que se acabó la suerte del campeón. Da impresión, por ejemplo, escucharlo al periodista Jonatan Viale -el mismo que se dejaba editar una entrevista por el asesor Santiago Caputo cuando Milei se defendía en el caso $Libra- explicar ahora que lo las coimas significa un límite moral y que ya “no cuenten” con él. También está su colega Alejandro Fantino, amigo de Milei, pidiendo que los responsables del escándalo “se vayan a Guantánamo”. Al final, el único que banca los trapos es Luis Majul, que dijo que en su programa no pasarían los audios de Diego Spagnuolo “para no ensuciar a nadie”. El resto le soltó la mano al Presidente: los amigos del campeón desaparecen en las malas.

Si lo sabrá Santiago Caputo, quien se cansó por estos días de llamar a los periodistas más cercanos al Gobierno para rogarles que no hablaran del tema. Casi ninguno le hizo caso. Era una patriada tan difícil como la de Alberto Fernández cuando, como jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, intentó que en la pantalla de TN no mostraran los cortes de ruta de los chacareros cuando los K chocaron contra el campo. La realidad, tarde o temprano, le impone límites muy precisos al relato.

En la mala, hasta quienes le daban premios al Presidente ahora quieren sacárselos. Por estas horas se supo que los miembros del Consejo Asesor Científico del Instituto Ludwig von Mises de Alemania renunciaron porque consideran injustificado el galardón que esa entidad le otorgó al líder libertario. “Solo podemos aconsejar al público que no considere las declaraciones de Milei sobre filosofía económica como una autoridad”, se despacharon con saña evidente.

Milei está en la mala. ¿Podrá darlo vuelta en las elecciones de septiembre y octubre? ¿O esos comicios serán el golpe que termine de hundirlo?