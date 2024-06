Jorge Macri: “Creo que esta ley debió haber sido aprobada hace mucho”

“Lo de ayer nos deja una de cal y una de arena. Creo que esta ley debió haber sido aprobada hace mucho”, expresó Jorge Macri en una entrevista radial. El jefe de Gobierno se refirió a la ley de Reiterancia y a la aprobación, por parte del Senado, de la ley Bases propuesta por el gobierno. “Lo que ocurrió dentro del Congreso, con algunos senadores que querían patear la sesión, deja un sabor amargo”, expresó.

Según los promotores de la ley aprobada por la legislatura porteña, el concepto de "reiterancia” constituye una herramienta que puede tener el juez para que el delincuente espere la condena en prisión por haber sido “reiterante”. “Una sentencia firme requiere varias instancias y tarda 7 años, eso es reincidencia. Pero en reiterancia, si cometes un delito que puede ser excarcelable y lo volvés a cometer, esperas la sentencia detenido”, aclaró Macri.

“Esta ley nos permite terminar con esta realidad de la puerta giratoria en lo judicial en los delitos como narcomenudeo, lesiones, amenazas, violencia de género”, detalló el refrente del PRO, en conversación radial con Delta 90.3, y añadió: “Esta medida funcionó en otras provincias como Mendoza y Formosa”.

Pero el dirigente también apuntó contra la movilización y los destrozos acontecidos el miércoles en la protesta. "30 de estos delincuentes están detenidos, seguimos investigando con las cámaras”, dio a conocer Jorge Macri y destacó: “Los que estuvieron afuera no se manifestaban, eran delincuentes. Cuando uno se manifiesta, no rompe todo, no prende fuego un auto. Eso permite prisión preventiva.”

Según el jefe de Gobierno porteño, por el momento se registraron cuatro policías locales heridos y resaltó que una agente fue agredida al arrojarle una maceta desde un balcón. En las declaraciones realizadas, se estimó que los costos por los daños generados en el espacio público superan los 270 millones de pesos, por lo cual la Ciudad realizara demandas civiles a los responsables.

El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana porteño comenzó el día de ayer el operativo de limpieza intensiva y ordenamiento urbano en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Según lo reportado por el GCBA, el operativo contó con 120 barrenderos, 8 hidrolavadoras, 6 camiones recolectores, 20 supervisores, 8 brigadas de acción inmediata. El costo del servicio sanitario y de limpieza fue de 62 millones de pesos.