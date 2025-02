Jorge Rial cargó contra Javier Milei tras la entrevista con Trebuq

“La entrevista a Javier Milei ayer sirvió para despejar cualquier duda: es autoritario, homofóbico y border”, destacó Jorge Rial en su cuenta personal de la red social X. El periodista apuntó contra el reportaje que el presidente argentino concedió a Esteban Trebuq en su flamante programa Más Verdad emitido por La Nación +.

En el tuit, el conductor de Argenzuela también disparó contra la labor periodística del presentador del ciclo televisivo. “El silencio cómplice del entrevistador, lejos de ser una ventaja, es la trampa perfecta para que la comodidad servida lo haga desnudar su personalidad. Podría culpar a la repregunta, pero su inexistencia transforma al reportaje en un patético monólogo sin sentido”, reflexionó Rial.



Finalizando el mensaje y con suma ironía, el periodista de C5N remató: “Celebró cada encuentro amistoso entre el presidente y sus mascotas mediáticas”. Ese mismo lunes, horas antes del reportaje con el presidente, los conductores señal de noticias Cristina Pérez y Luis Majul, en sus respectivos programas, entrevistaron al ministro Federico Sturzenegger y a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

La conversación entre Trebuq y Milei en Casa Rosada dejo bastante tela para cortar. En principio, el líder de La Libertad Avanza se refirió a la marcha LGBTQ+ Antifacista de la tarde del sábado. “Me da pena que sigan engañando a la gente; fíjate es muy parecido a lo sucedido con la marcha universitaria. Inventaron una mentira, y editaron parte de mi discurso en Davos. Los medios, desesperados porque les suspendí la pauta oficial, son odiadores del Gobierno, directamente. Hay un odio visceral”, señaló el jefe de Estado.

“Así se gestó una marcha en la que terminaron apareciendo las mismas caras siniestras de siempre. Fue una movilización en la que se veían banderas del Partido Comunista, que asesinaban homosexuales. Había también banderas de Palestina”, sostuvo el presidente y añadió: “Terminó siendo una convocatoria política donde se juntaron todos los anti Milei. El hecho de que se tengan que juntar todos para enfrentarme muestra una situación de enorme debilidad”.

Negando toda connotación fascista en su discurso, Milei redoblo la apuesta con nuevas declaraciones sobre la ideología de género. “¿En qué me afectas en el derecho a la vida, en la propiedad y en mi libertad? En nada. No tengo nada que decir, hacé lo que quieras. Si querés ser foca no tengo problemas. Lo que me molesta es que quieras usar el Estado para imponer cosas. Ese es el problema, es el punto central que yo ataco en Davos, cuando ataco al wokismo”, sostuvo y más tarde resaltó: “Si no adherís a la ideología de género, no sos ni homofóbico ni transfóbico. La ideología de género llevada al extremo conduce al abuso. Por ende son pedófilos”.

Sin embargo, el ataque más fuerte en el reportaje lo recibió el gobernador bonaerense Axel Kicillof. “La Provincia es un baño de sangre. Estaba el caso de Lucas. Y, sin embargo, Kicillof prefirió hacer ruido político en una marcha. Y no estaba solo. Lo acompañaba el tren fantasma que componen también Lousteau, Larreta, Santoro, Carrió, La Cámpora y Cristina Kirchner. Yo, mientras tanto, me dedicaba a trabajar”.

“Avisé que Kicillof era un inútil. Parece que todo el tiempo se empecina en darme la razón. Él tiene una visión similar a la del juez Zaffaroni. Está a favor de los delincuentes. Y la gente responde a esos incentivos”, acotó Milei y aclaró: “Si tengo que ayudar, ayudo. La cuestión es que él es parte del problema y no de la solución”.

por R.N.