El "Plan Barney": la estrategia para debilitar al PRO

El oficialismo de Javier Milei ha puesto en marcha una estrategia clara para absorber a la mayor cantidad de dirigentes del PRO y exponer la sangría interna del partido de Mauricio Macri. La operación, apodada internamente como el "Plan Barney" por la intención de teñir de violeta a los amarillos del PRO, tiene como principales artífices a Karina Milei y Patricia Bullrich, quienes avanzan en la cooptación de figuras clave del macrismo.

Macri busca resistir

El ex presidente sigue sosteniendo que es posible un acuerdo electoral con Milei para las legislativas, pero mientras tanto, los libertarios continúan pescando en las filas del PRO. El macrismo, aunque abierto a una coordinación parlamentaria con el oficialismo, se encuentra en una encrucijada: apoyar la suspensión de las PASO y buena parte de la agenda del Gobierno en el Congreso sin perder identidad propia.

Macri reunió a la cúpula del PRO en Buenos Aires, interrumpiendo su descanso en Villa La Angostura, para evaluar el rumbo del partido. La tensión quedó evidenciada con la visita de Luis Juez, quien dejó la presidencia del bloque en el Senado y lanzó guiños a Milei al afirmar que le "encantaría" ser su candidato en Córdoba. En la cumbre macrista, el cordobés recibió críticas por su postura y Macri dejó en claro su malestar.

Bullrich y Karina Milei

La ministra de Seguridad ha sido clave en la estrategia de vaciamiento del PRO. En la Ciudad de Buenos Aires, su movida fue quirúrgica: su hombre de confianza, Juan Pablo Arenaza, junto a otros dos legisladores, rompió con el PRO para sumarse al bloque libertario en la Legislatura porteña. "Cómo puede ser que Patricia nos marque la agenda otra vez", se lamentó un dirigente macrista tras la difusión de la foto de los bullrichistas con los karinistas.

Otro episodio similar fue el pase del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, a La Libertad Avanza, un golpe que resintió aún más la estructura macrista en la provincia de Buenos Aires. "Hay un plan Barney para pintar a cuanto dirigente macrista se pueda de violeta, al menos eso sugieren distintos referentes de LLA", marcó el periodista Nacho Girón.

Acuerdo en pausa

Macri, consciente de la operación en su contra, busca contener su partido y evitar una fractura total. Mientras el Gobierno avanza en su cooptación de dirigentes, el ex presidente apuesta a mantener el diálogo con Milei y consolidar una alianza electoral en mejores condiciones. Ayer Macri mimó al intendente de Mar Del Plata, Guillermo Montenegro, uno de los que está en la mira de los libertarios .Y es pieza clave por el tamaño de la ciudad que gobierna, para la competencia en la provincia de Buenos Aires.

En la vereda opuesta, Diego Santilli acudió a la reunión con el ex presidente tras haberse visto con Lule Menem, mano derecha política de Karina Milei, en Casa Rosada. El diputado, pieza clave del PRO en la elección exitosa del 2021, habría advertido que él está a favor de una alianza con LLA, pero que si no se da, no quiere ponerse nuevamente una campaña en PBA al hombro.

Y la danza de nombres sigue. Milei se fortalece con cada incorporación del PRO, y Macri se aferra a la posibilidad de que, en el largo plazo, el libertario necesite de su estructura para sostener la gobernabilidad y proyectar una estrategia electoral competitiva en 2025.

por R.N.