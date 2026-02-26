La fijación de Lilia Lemoine con Marcela Pagano por los chats filtrados a Rial

"Se caía de maduro... el mismo Rial decía que eran amigos. Y un día Mariano Obarrio posteó una captura que confirmaba que ella le pasaba info", mensajeó Lilia Lemoine, en su cuenta personal de X, refiriéndose a Marcela Pagano. La legisladora libertaria cargó nuevamente en redes sociales contra la ex parlamentaria de LLA, conectándola como la fuente anónima que filtraba data del bloque de diputados oficialistas para Jorge Rial.

La relación política entre Pagano y Lemoine atravesó desde comienzos de 2024 una escalada de tensiones públicas que expuso internas parlamentarias, reproches cruzados y acusaciones indirectas vinculadas a filtraciones de chats partidarios.El primer cortocircuito visible se produjo cuandola ex periodista fue propuesta para presidir la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados, una designación que generó resistencias dentro del mismo oficialismo.

En ese contexto, Lemoine manifestó públicamente su desacuerdo con la postulación y cuestionó la estrategia interna del bloque, lo que derivó en intercambios en redes sociales y declaraciones a la prensa que dejaron al descubierto la fractura. Desde entonces, las diferencias dejaron de circunscribirse al ámbito legislativo y se trasladaron al terreno mediático.

Con el correr de los meses comenzaron a circular versiones sobre filtraciones de conversaciones privadas de grupos de WhatsApp del bloque libertario. Parte de esos intercambios fueron difundidos en el programa del periodista Jorge Rial, quien exhibió capturas atribuidas a discusiones internas de legisladores oficialistas. Las publicaciones incluían debates estratégicos y cuestionamientos hacia dirigentes del propio espacio, lo que incrementó el malestar interno.

En ese marco, la excosplayer deslizó en redes sociales que la filtración provenía de una integrante del bloque, sin mencionarla inicialmente de forma directa. Posteriormente, en posteos en la red social X, vinculó explícitamente a Pagano con la entrega de esos chats al conductor de Argenzuela, al afirmar que “al final la que le daba los chats de La Libertad Avanza Diputados en WhatsApp a Rial era Pagano”. Las acusaciones no fueron acompañadas por documentación judicial ni por una confirmación oficial del bloque, pero instalaron la sospecha en el debate público.

.Pagano rechazó las acusaciones y negó haber entregado conversaciones privadas a periodistas. En distintas intervenciones mediáticas sostuvo que era víctima de una operación interna y cuestionó que se intentara responsabilizarla sin evidencias. Desde su entorno remarcaron que la difusión de chats internos constituía una práctica extendida en la política y que no existía demostración alguna de que ella hubiera sido la fuente.

Los chats difundidos por Rial incluían intercambios del grupo de WhatsApp de diputados nacionales del oficialismo en los que se discutían posturas sobre votaciones, estrategias parlamentarias y posicionamientos frente a temas sensibles. La sospecha sobre Pagano se apoyó, según versiones difundidas en redes, en que ella mantenía diferencias con la conducción del bloque y había expresado críticas hacia algunos compañeros,en particular con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, lo que para sus detractores configuraba un posible móvil.

El profundo enfrentamiento entre las dos legisladoras dejó expuesta la fragilidad de la convivencia interna en el bloque libertario y obligó a Pagano a separarse del sector, integrando el bloque Coherencia, junto con otros ex libertarios Entre acusaciones cruzadas, posteos en redes y repercusiones televisivas, el conflicto entre Pagano y Lemoine se convirtió en uno de los episodios más notorios de la Cámara baja.