Lombardi sobre Massa: “Ventajita hizo honor a su apodo y vacunó a los suegros”

“Hay un grupo en Juntos por el Cambio que siempre le criticó a Mauricio Macri no acordar con Sergio Massa. Y hoy aparece clarísimo porque no acordamos. La grieta con Massa es moral. Una vez más Ventajita hizo honor a su apodo y vacunó a los suegros y a su papá”, apuntó el ex Secretario de Medios y Contenidos Públicos de la Nación, Hernán Lombardi, remarcando que Alfonso Massa, Fernando Galmarini y Marcela Durrieu, padres de Malena Galmarini, fueron objedo de la Vacunación Vip.

Lombardi es hoy parte del círculo cercano al ex presidente Mauricio Macri junto a Fernando de Andreis y Gustavo Gómez Repetto, a cargo de la comunicación. En ese sentido, la estrategia marcada por el ex presidente y su equipo consiste en no dejar que el escándalo de la Vacunación Vip se apague. “Es un momento de grave angustia y enojo, y no van a conseguir desviar la atención. Mandan una lista de 70 nombres, ahora bien el ministro Ginés González García, y también su equipo, en el que estaba Carla Vizzoti, sustrajo 3000 vacunas. Ahora queremos que nos manden los 2930 que faltan. Si no te hacen discutir pavadas”, sostiene Hernán Lombardi, cuando el presidente Alberto Fernández calificó desde México las denuncias de la oposición como “payasadas”

“Es muy irritante que después del escándalo que armaron, te digan que sosn payasadas. Que muestren los registros de dónde están las vacunas, y esto escala a nivel nacional y provincial, en los otros niveles de los cuales todavía no se dice nada. Si le mandaron al Antártida a Moyano y se vacunó con su mujer, lo que debe haber pasado en otros lados...”, sigue Lombardi.

“Y nos quieren hacer creer que todos son estratégicos. ¿Por qué es estratégico el embajador argentino en Brasil (Ndr: Daniel Scioli)?. Dicen que vacunan a la cápsula del presidente, ¿porque no alcanzaba con vacunar al presidente? Es todo verso. Cuando dicen que se tenían que ir a México... ¡pero se vacunaron 5 días antes cuando la inmunización tarda 20 días en generarse! En cada aclaración es inevitable sentirse que se burlan en nuestras caras”, agrega.

Para Hernán Lombardi está claro que el presidente “sabía y lo dejó correr”. “Las noticias hay que leerlas en las tres primeras horas, porque después el poder acomoda. El diputado Eduardo Valdés dijo que le pidieron que fuera al Posadas de Ceremonial de Presidencia. Y después lo acomoda y se da cuenta que metió la pata como loco, y le dice que del Posadas le dijeron que vaya al Ministerio de Salud”, cerró Lombardi, quien habría ocupado el lugar que Marcos Peña (quien ahora asesora al candidato brasilero a la precidencia Luciano Huck, una espacie de Marcelo Tinelli paulista) dejó vacante.

