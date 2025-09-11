Los mensajes del "Gordo Dan" que alteran al Gobierno

Los comentarios que hace Daniel "El Gordo Dan" Parisini en las redes son mucho más que expresiones silvestres en una red social. En su cuenta marca el pulso de una parte de la interna oficial, a la vez que cientos de miles de jóvenes, votantes libertarios, lo tienen como uno de sus referentes.

En los días previos y posteriores a la derrota fue quien comandó la avanzada contra los armadores de Karina Milei. "Esto no se puede permitir nunca más", dijo, con una foto de Sebastián Pareja y Ramón Vera. En otro tuit dijo que "si tantos huevos tienen" Pareja y "Lule" Menem deberían presentar la renuncia y "dejar de usar de escudo" a Karina Milei. Estos comentarios llegaron a los oídos de los apuntados, que se la agarraron con Santiago Caputo. En el karinismo no creen que Parisini actúe como un librepensador, tal cual lo quieren presentar desde el otro lado de la grieta interna.

De cualquier manera, el asesor, luego de unos días de furia, bajó la línea de terminar con la guerra. Al menos en público. En Carajo, Parisini pidió cortar con las críticas para "no darle de comer a los kukas" y focalizarse en la elección de octubre. A todas luces parece una paz muy frágil, en especial porque luego el karinismo dejó afuera a Agustín Romo de la "mesa bonaerense".