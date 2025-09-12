Nueva tanda de "consejos" de Luis Majul a Milei: “Más empatía”, entre otros

El periodista Luis Majul parece decidido a convertirse en el consejero incómodo de Javier Milei. El día después de la derrota electoral en la Provincia de Buenos Aires, publicó una primera tanda de recomendaciones al Presidente, a través de su cuenta de X.

Entre ellas, “abandonar la soberbia y la ignorancia” y “bajar el nivel de confrontación con periodistas”. Hoy, convertido en un Maquiavelo posmoderno que aconseja al “Príncipe”, volvió a la carga con una nueva lista de diez recomendaciones, insistiendo en que Milei debe corregir de inmediato su rumbo.

Entre los consejos más significativos está el primero, donde le pide: “Recomponer el vínculo con Mauricio Macri y Jorge Macri. Consensuar, incluso, la incorporación de dirigentes del PRO al gobierno nacional. Porque de no hacerlo, la alianza con ese espacio no será creíble para quienes lo votaron en el balotaje de 2023”. También le pide “más empatía con los sectores más desprotegidos” y que “escuche de verdad”.

Esta reiteración en tan poco tiempo refleja que Majul percibe que Milei no toma nota de los errores y que su depedencia afectiva y política con su herman Karina logrará a largo plazo que el propio oficialismo termine allanando el camino para el regreso del kirchnerismo. Mientras tanto, Majul se seguirá dando a sí mismo el rol de consejero de un Presidente cada vez más aislado.

Antes de estos consejos, Majul era uno de los periodistas que mejor habían tratado a Milei. El Presidente le dio numerosas entrevistas.