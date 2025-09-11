Andrés Malamud: “El riesgo kuka en realidad es Karina”

En un diálogo con Diego Sehinkman en TN, Andreé Malamud, el analista político radicado en Europa, sorprendió con una definición tajante: “El riesgo kuka en realidad es Karina”. De esta manera corrió el eje del discurso oficialista, que insiste en presentar al kirchnerismo como la principal amenaza, y apuntó a Karina Milei como el verdadero factor de riesgo.

“El kirchnerismo tiene chance porque este gobierno desgobierna la economía y les ofrece la resurrección. En vez de clavar el último clavo del cajón, lo abren y dicen ‘salgan que están libres’. Los kukas están ahí porque Milei está ahí”, advirtió. El problema, según Malamud, es que Karina Milei concentra poder sin votos ni experiencia política. Su influencia se traduce en errores de cálculo, choques con aliados y un estilo de conducción que genera desconfianza.

La poca habilidad política de la hermana del Presidente y ex repostera y tarotista termina reviviendo a un adversario que estaba prácticamente liquidado. Con esto, el kirchnerismo, que venía muy debilitado y con serias difcultades internas, se convirtió en beneficiario directo de las torpezas de Karina, quien además es la gran protagonista del Coimagate, el escándalo en el que se la señaa por quedarse con supuestos sobroenos del 3 por ciento recaudados entre los laboratorios que tienen contratos con el Estado.

El círculo se completa con la dependencia del Presidente: aislado y sin estructura, Milei le delega más poder a su hermana que a cualquier otro funcionario. Esa dinámica debilita a La Libertad Avanza y alimenta el malestar de la militancia. Como señala Malamud, cuanto más poder acumula Karina, más se expone el Gobierno a allanar el camino para el regreso del kirchnerismo.