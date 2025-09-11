Las últimas reuniones de Milei y el misterio de sus fotos idénticas

“Porque Javier Milei lleva 72 horas sentado en la misma posición con la misma ropa y los usuarios temen que haya fallecido y usen un muñeco de cera como reemplazo”, fue uno de los posteos que en redes sociales se viralizaron en cuestión de horas. Las distintas imágenes del presidente sentado, en plena reunión ejecutiva con distintos funcionarios, fue tendencia digital y blanco de varias conjeturas.

Sentado en la cabecera de la gigantesca mesa del despacho, el mandatario mantiene la misma postura en todas las fotografías. Pero, también, lo curioso es que en esas imágenes el líder libertario se encuentra vestido con la misma indumentaria. “¿Me parece a mí o en Casa Rosada usan siempre la misma foto de Javier Milei y le van “pegando” a los acompañantes? Muy sugestivo realmente”, señalo Esteban Paulon en su cuenta de X.

Las poses de Milei en los retratos digitales son casi idénticas, mentón para abajo, mirada fija, sonrisa desafiante y portando una chaqueta de cuero negro. Las únicas variantes son los compañeros de mesa. En una foto se lo ve junto a Karina Milei, Martín Menem y Manuel Adorni, que permanecen sentados en el costado izquierdo de la mesa y, ubicado a la derecha del mandatario, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos, Patricia Bullrich y Santiago Caputo.La otra imagen es tan solo la de Javier Milei con Francos.

Por supuesto, ante el misterio y la excentricidad de las imágenes, algunos usuarios recurrieron al humor. Internautas compartieron un video realizado con Inteligencia Artificial, en el que se revela que el jefe de Estado fue reemplazado por un maniquí hiperrealista. Al finalizar los encuentros agéndados, es retirado por un empleado de Casa Rosada. ¿Será así?