Catalán ensobrado: el nuevo ministro le pagaba a Milei cuando trabajaba para Scioli

En un nuevo giro de casta reciclada, el presidente Javier Milei designó a Lisandro Catalán como flamante Ministro del Interior. El abogado tucumano de 54 años fue nombrado como nuevo titular del ministerio que había sido eliminado en 2024, regresando ahora en un contexto de necesidad política, tras la paliza electoral del domingo en las legislativas bonaerenses. Pasará a integrar la Mesa Federal junto a Guillermo Francos y Luis Caputo, buscando fortalecer los lazos con las provincias.

Según reveló NOTICIAS, Catalán es un viejo conocido de Milei de los días en que ambos facturaban grandes sumas al Estado bonarense a través de la Fundación Acordar: un engranaje diseñado para financiar con dinero público a economistas y operadores cercanos al sciolismo.

Allí, el actual Presidente cobraba unos 3.000 dólares por mes en concepto de supuestas consultorías y charlas técnicas financiadas con dinero del Estado. En ese entonces, Catalán dirigía Provincia Seguros y, junto con Guillermo Francos y Alberto Jorge Haure, integraban la misma estructura que canalizaba esos fondos. Hoy, se cruzan de nuevo los cuatro en Casa Rosada.

Todos los que le pagaban a Milei hoy trabajan a su lado.

Esto es una señal clara de que el discurso anticasta de Milei tiene sus límites cuando se trata de viejas lealtades y favores pendientes. El regreso de Catalán pone en evidencia la grieta entre el Milei que denunciaba a la casta y a los “ensobrados”, y el que hoy se apoya en ellos para sostener su gobierno. Mientras tanto, la militancia orgánica de LLA mira con desencanto al partido que prometió barrer con la vieja política y sus prácticas de casta, pareciéndose demasiado a aquello contra lo que decía luchar.